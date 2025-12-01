Se non tutte le barche saranno full electric, certamente tutte saranno elettrificate. Questo è tecnicamente ed economicamente possibile ed è quanto è emerso nel webinar organizzato da Vaielettrico con ABB, dove manager ed esperti del Gruppo hanno indicato le prospettive e le soluzioni per una nautica sempre più sostenibile. Al confronto hanno partecipato Daniele Bindella Sales Manager Mobile E-Power; Federico Dal Ben, Product Manager Motors and Generators; Alessandro Palmieri, Head of Power Engineering Traction Italy; Stefano Pani, Key Account Manager Marine & Ports Segment.

Non sempre è possibile l’elettrificazione delle barche

Il dibattito ha evidenziato che l’elettrificazione completa delle imbarcazioni è spesso tecnicamente possibile, ma non sempre rappresenta la soluzione praticabile. In molti casi, l’ibridizzazione emerge come un’alternativa valida e strategica per coniugare efficienza, autonomia e sostenibilità. Soluzioni ibride e sistemi di supporto elettrico possono migliorare efficienza e sostenibilità anche per imbarcazioni da lavoro e per lunghe percorrenze, aprendo nuove prospettive di utilizzo.

Daniele Bindella ha sottolineato come «la crescita della nautica elettrica sia guidata dalla necessità di decarbonizzazione dell’industria marittima, trainata dalla transizione ecologica e dalle normative ambientali che puntano all’obiettivo delle zero emissioni nette entro il 2050. In questo scenario, innovazione tecnologica ed elettrificazione diventano strumenti chiave per raggiungere gli obiettivi, coinvolgendo sia i componenti di bordo sia le infrastrutture di supporto».

I fattori di spinta «non si limitano alla sostenibilità, ma comprendono anche il comfort migliorato grazie a un’esperienza di navigazione silenziosa e l’aumento di efficienza e sicurezza, con sistemi di trazione elettrica capaci di garantire performance superiori rispetto al passato».

In questo scenario «ABB si propone come partner consolidato nel settore nautico, con una proposta caratterizzata da grande flessibilità per adattarsi alle diverse applicazioni, da investimenti costanti in ricerca e sviluppo per migliorare efficienza e sostenibilità e da una presenza globale capace di garantire supporto locale rapido e qualificato».

I prodotti? Il portafoglio ABB include l’intero sistema di trazione: dai motori di propulsione e per applicazioni open deck, agli inverter approfonditi dagli esperti durante il webinar, fino alle batterie di produzione ABB che rappresentano il cuore della transizione energetica”.

In sintesi, il webinar ha mostrato come la nautica elettrica stia evolvendo verso un modello flessibile, in cui soluzioni full electric e sistemi ibridi, insieme a innovazione e regolamentazione, si integrano per costruire un futuro più sostenibile e performante.