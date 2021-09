Non ti fidi dell’elettrico? Prova la Kona per 3 giorni

Non ti fidi… / Un test per battere i pregiudizi

Sono i costruttori stessi a percepire che c’è ancora una certa diffidenza nei confronti dell’elettrico. “Il mercato auto si sta spostando sempre più verso soluzioni di mobilità elettrificata”, scrive la Hyundai in un comunicato, “ma sono ancora in tanti a mostrare scetticismo nei confronti dei modelli full-electric a batteria. Facendosi condizionare da pregiudizi e dall’ansia da autonomia“. Molti ragionano e parlano per sentito dire, senza mai avere provato un’auto elettrica. Ecco perché, per avvicinare alla mobilità a zero emissioni e farne comprendere benefici e vantaggi, Hyundai Italia ha ideato il programma Hyundai Electric Driving Experience. Non il solito giretto che ti fa fare il concessionario, ma un Long Test Drive fino a tre giorni sulla Nuova Kona Electric nella versione con batteria da 64 kWh. L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre 2021. E consente di testare a fondo il Suv elettrico più venduto in Italia, con un’autonomia fino a 484 km nel ciclo combinato WLTP (660 km se si usa in città).

Prenoti on-line e provi tutto, ricarica compresa

Per fare il test ci si prenota attraverso gli show-room Hyundai oppure sul sito della Casa coreana, scegliendo fino il concessionario di riferimento. Lo show-room selezionato contatterà l’utente per definire insieme i dettagli per il ritiro e la riconsegna. Ovviamente sarà anche l’occasione per provare il passaggio che molti automobilisti “tradizionali” considerano più ostico, ovvero il rifornimento. Ricaricare la batteria della Kona dal 10% all’80% richiede 47 minuti, utilizzando un caricatore rapido (DC) da 100 kW. Ma il Suv Hyundai può essere dotato di un caricatore trifase da 10,5 kW, che consente tempi contenuti anche utilizzando colonnine di ricarica AC trifase o wall-box domestiche. E c’è anche la possibilità di usare la normale rete elettrica domestica, attraverso il cavo ICCB (In-Cable Control Box). Tutte le auto saranno fornite di cavo per la ricarica e Card Charge MyHyundai, che consente di accedere alle colonnine dei principali operatori e a tariffe agevolate.