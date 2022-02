Non sparate sulle plug in, parola di Francesco

Non sparate sulle plug-in. È questo il messaggio che esce dal minuzioso racconto di Francesco sulla sua Audi A3 col doppio motore, elettrico e a benzina.

di Francesco Corbi

“S ono un possessore di una PHEV da un’anno, un’Audi A3 Sportback 40 TFSIe.

L’auto precedente (Audi A3 Sedan diesel 2.0 TDI da 150cv euro 6) era in leasing. E, allo scadere dei 4 anni di contratto, tra incentivi, una buona valutazione in fase di restituzione e un bello sconto, ho deciso di cambiarla “.

Non sparate…/ Ricarico a casa o con le Enel X, con abbonamento

“ Volevo andare un po’ in controtendenza a ciò che si legge sulla stretta riguardo alle PHEV che “consumano il doppio” o hanno emissioni elevate rispetto al dichiarato… Anche perché poi negli studi si leggono cose come “gli utenti non ricaricano la batteria” o “vanno sempre a benzina…”. Questo non è certo colpa della vettura. Sono contento della macchina in generale e devo dire che non ho notato un grande calo di autonomia questo inverno (il primo con una PHEV). Va considerato che durante l’andata la mattina viaggio con temperature di 2-4°C e al ritorno 6-10°. Abito a circa 35Km da Roma, ma il mio lavoro è a 50km (52 per l’esattezza) da casa. Carico sia in garage di notte con contatore di casa (però ricarica limitata a 1.5kW) che con le colonnine Enel X intorno al mio ufficio (ce ne sono parecchie). Per le colonnine ho un abbonamento da 70kWh mensili a 25 euro (35cent/kWh, che per andare a lavoro adesso in un mese mi basta) “ .

Non sparate…/ Ecco i miei 52 km giornalieri

“ Ci ho messo tempo ad entrare in sintonia con la trazione elettrica, partendo molto cauto e utilizzandola solo in modalità automatica e senza usare mai tutta la batteria. Poi piano piano ho preso confidenza. I 52km che faccio sono perlopiù in extraurbano, due volte a settimana per le restrizioni anti-pandemia in ufficio. Per il viaggio ho diverse opzioni: se farmi 18km in autostrada, se farmi 45km in autostrada o tutto in extraurbano senza autostrada. Le differenze sono veramente minime nella distanza (ballano 3km circa), ma lo sono i costi in relazione alle condizioni della strada nei diversi momenti della giornata. All’andata faccio i primi 18km in autostrada a benzina mantenendo i 110 fissi (a 130 fa consumi di più e risparmiare solo un minuto e mezzo), per fare poi 16 km in urbano. Al ritorno 6 km in urbano e i restanti 46 in extraurbano “ .

In autostrada una media di 14/15 kWh per 100Km

“ Bene, tutto il tratto di strada da casa a lavoro potrei farlo tranquillamente in elettrico, fino alla colonnina sotto l’ufficio, dove ricarico al 100% per poi spostarla nel parcheggio dell’ufficio e ripartire la sera, solo che la mattina accompagno la mia compagna a lavoro e quindi mi rimane scomodo se non faccio 18km di autostrada. Adesso che è inverno, arrivo in ufficio solitamente con il 20-25% di batteria residua, mentre al ritorno sono a circa 11-15% . Quando faccio l’autostrada il consumo di benzina per 100km sono 1.2litri, considerando che faccio 50km ho consumato circa 600ml circa di benzina per i 18km. Una bottiglia di Peroni..Il valore di consumo oscilla tra 1.3 e 1.1 in tutti i viaggi, quindi 1.2 è una media. Il ritorno è SEMPRE full-electric senza autostrada, con una media di 14/15 kWh per 100Km “ .

Spendo 5,7€ al giorno, col diesel o benzina spenderei di più

Calcolando che i costi della ricarica a casa sono aumentati parecchio (viaggio sui 30cent a kWh con tutti i costi già addizionati) e alla colonnina spendo 0,35e/kWh, posso fare un calcolo del costo per un giorno tipo. Adesso la benzina sta a 1.8 euro litro, quindi: Andata: 6.5 kWh per 0.33 (una media di costo tra casa e colonnina) = 2.14 euro 1.8 euro/litro per 0.6 litri = 1.08 Ritorno: 7.5kWh per 0.33 = 2.47e Totale viaggio = 5.7euro Con la mia precedente auto facevo 5 litri ogni 100km per lo stesso percorso e con le stesse condizioni di guida , per giunta con la modalità Economy attiva. Il diesel starebbe a 1.65 a litro adesso, quindi il viaggio mi sarebbe costato 8.25 euro. Il 44% in più per un motore già parco di suo nei consumi. Se fosse stato un benzina, per efficiente che sia, almeno 5,5 litri per 100km li avrebbe fatti, quindi mi sarebbe costato 10 euro, il 75% in più! Parlando dell’indovinometro, posso dire che più o meno ci prende. In inverno quando faccio il tragitto casa-ufficio o viceversa, a fine ricarica mi dà un’autonomia di 62km. Magari non li faccio tutti, ma posso dire che almeno a 60 ci arrivo a mani basse “.

Spendo un centinaio di euro all’anno per andare al lavoro

“ Il 17 Febbraio, spostando la macchina dalla colonnina nel garage dell’ufficio (facendo il giro di 2 isolati) l’indovinometro segnava 60km, dopo 1.3 km di percorso. Tutto questo riferito al tratto di strada che faccio più spesso e che, in tempi non di pandemia, farei tutti i giorni. Immaginiamo che io mi fossi tenuto il diesel euro 6 e non ci fossero le restrizioni COVID: solo per andare a lavoro avrei speso 165 euro. Ora ne spendo 114, ipotizzando di fare tutti i giorni il tratto di autostrada all’andata, Altrimenti 100 euro in full-electric . E se fosse stato un benzina? Beh, mi sarebbe costato 200 euro al mese per un motore efficiente, ma se lo rapportiamo ad un consumo più reale di 6 litri/100km allora siamo già a 216. E vengo alle conclusioni, premettendo che la mia prossima auto sarà un’elettrica “ .

Non sparate…10 cose imparate da questa esperienza