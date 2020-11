Non sparate sulle plug-in, con la mia vado in elettrico

Non sparate sulle plug-in. È il messaggio di Diego che, esperienza personale, dice che non è vero che le ibride ricaricabili non usino l’elettrico. Contestando quindi i ripetuti affondi di Transport&Environment contro queste auto.

di Diego Canestrelli

“A marzo 2019 ho deciso che non volevo più inquinare spostandomi con l’auto.

La soluzione più logica ovviamente sarebbe stata un’auto full-electric, ma a patto poi di programmare e accettare le soste per la ricarica nei tragitti medio-lunghi. Che, a tutti gli effetti sono un vincolo alla libertà di movimento“.

Non sparate sulle plug-in, non c’è ansia da ricarica

“In realtà i miei tragitti medio-lunghi non sono poi molti nel corso dell’anno, però, in quei casi, non avrei voluto diventare vittima dell’ansia e delle attese da ricarica.

Considerando che la mia percorrenza quotidiana raramente supera i 50/60 Km al giorno, mi sono informato sulla tecnologia “ibrida plug-in”, che peraltro già conoscevo. approfondendo per bene caratteristiche e modalità d’impiego. Fra i pochi modelli che a inizio dell’anno scorso erano disponibili con questa tecnologia, la più indicata mi è apparsa la Hyundai Ioniq plug-in. Sia per percorrenza in elettrico, sia come rapporto prezzo/qualità, sia perché la trovo anche bella …. Dotata di un motore elettrico da 44 Cv e una batteria al Litio da 8.8 kWh, consente un’autonomia di 63 Km (verificati, naturalmente col piede leggero) in elettrico puro. Inoltre dispone di un motore benzina 1600 cc 105 Cv, con serbatoio tale da consentire un’autonomia “classica” di 900Km“.

— Clicca qui per consultare lo studio di Transport&Environment —

Non sparate… Su 22 mila km ne ha fatti 14/15 mila in elettrico

“Devo dire che la scelta si è rivelata per me molto azzeccata: praticamente viaggio in elettrico puro tutta la settimana. E anche il weekend, se le percorrenze non superano i 120 Km (con una ricarica all’ora di pranzo posso infatti raddoppiare l’autonomia). Altrimenti, esaurita la carica, entra automaticamente in funzione il motore a benzina in modalità ibrida, che io considero come “motore di scorta“…. Quindi ansia da ricarica e tempi di sosta: zero. L’auto è piuttosto silenziosa anche viaggiando a benzina, ma il piacere del silenzio assoluto quando si viaggia in elettrico è impagabile. Così come il piacere di non emettere gas di scarico. Ad oggi ho percorso circa 22.000 Km, dei quali circa 14/15.000 in elettrico puro e 7/8000 in ibrido/benzina. Consumo medio totale (calcolato dal computer di bordo) di 2.2 litri x 100 Km. La Hyundai dichiara tra i dati tecnici addirittura un consumo di 1,1 litri x 100Km, ma non so con quale ciclo. Certo, basterebbe andare sempre in elettrico, e il consumo sarebbe di 0 litri...”.

Ho risparmiato 1.500 euro di benzina e l’energia…”

“Facciamo anche due conti economici: se ipotizziamo un consumo di 15 Km/litro andando solo a benzina, in 22000 Km avrei consumato 1467 litri. Mentre in realtà il computer di bordo mi dice che ne ho consumati 484. Ho risparmiato circa 1000 litri (=circa 1500 €). Ovviamente i km in elettrico non sono proprio gratis, ma considerate che effettuo la maggior parte delle ricariche in garage, con energia gratuita prodotta da fotovoltaico. in seconda istanza cerco di utilizzare ove possibile le ricariche gratuite offerte da molti centri commerciali durante la spesa o altre forme di gratuità. Quello che rimane è il costo delle ricariche alle colonnine EnelX di 0.39 centesimi/kWh (per la cronaca con 1 kWh l’auto percorre quasi 10 Km). Per cui non so dire esattamente quanto siano costati in totale i Km in elettrico, ma mediamente molto poco“.

In conclusione: non sparate sulle ibride plug-in, è un bel viaggiare a costi contenuti

“L’unico neo è il costo della vettura. Certo, avendo due motori con tutti gli annessi e connessi per far convivere le due tecnologie elettrica e termica, l’auto non può essere economica. Ma devo dire che è un bel viaggiare, e questo in qualche modo “ripaga” chi non cerca unicamente il rientro economico. Fortunatamente ci sono anche incentivi, non molto alti ma meglio che niente. Spero che rimangano, con santa pace dei detrattori (solo per disinformazione, credo e spero) di questa tecnologia“.

