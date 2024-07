Non sparate sulle ibride plug-in: per me scelta obbligata

Non sparate sulle ibride plug-in, per me sono una scelta obbligata. Un lettore risponde piccato a Sergio, che aveva invocato addirittura di vietare le cosiddette PHEV. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Non sparate sulle ibride plug-in: per me soluzione obbligata…

“Ho letto l’articolo di un certo Sergio (mio omonimo tra l’altro) che vieterebbe la vendita di ibride plug in. Sinceramente capisco il vostro accanimento (e con vostro parlo della gran parte, se pur non la totalità del gruppo) verso le plug-in date in dotazione dalle aziende ai dipendenti per avere sgravi fiscali. Ma il nemico in questo caso non sono le auto, ma (tanto per cambiare) la burocrazia. Tenete presente però che c’è chi come me è già alla seconda plug-in che cambia, sono passato da una Volvo XK40 con autonomia dichiarata di 50 km (a fatica 35), a una BMW X1 da 100 km (effettivi 75). La scelta è stata dettata dal semplice fatto che, essendo unica auto di casa, in estate con fotovoltaico non ho nessun problema. Ma in inverno avendo casa esclusivamente elettrica, tutta l’energia che produco e che acquisto con contatore da 6 kW (max 220v disponibile nella mia zona), mi serve per scaldare casa e fare da mangiare. Non posso pensare di stare al freddo per caricare la macchina… E al momento colonnine attive in zona non ce ne sono. Quindi per cortesia prima di fare di un’ erba un fascio fate due considerazioni. Allego screen dell’app BMW dei mesi di gennaio e giugno“. Sergio Danelli

No, nessun accanimento da parte nostra, solo…

Risposta. Non c’è nessun accanimento da parte nostra. “Vaielettrico risponde” è uno spazio a disposizione dei lettori, per esporre qualsiasi tesi, purché espressa in modo civile. Nella nostra risposta alla lettera di Sergio si legge che non si può generalizzare criticando a priori la scelta di optare per un’ibrida plug-in. E che l’uso sbagliato che ne fanno tanti che guidano auto aziendali non giustifica una stroncatura di massa. Tanto più in un momento in cui l’autonomia reale delle plug-in aumenta in modo sempre più convincente, come nel caso della BMW dell’autore della lettera sopra. Solo restiamo convinti che si tratti di una tecnologia di passaggio, che sarà sempre meno utilizzata man mano che le auto elettriche diventeranno meno costose e più efficienti. E le colonnine, beninteso, saranno più capillari.

