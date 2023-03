Non sono un troglodita perché non guido elettrico

Non sono un troglodita solo perché guido un’ibrida e non un’elettrica, non fatemi sentire lo scemo del villaggio. È il senso della lunga lettera di Angelo, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Non sono un troglodita e le auto tradizionali non sono il male assoluto

“Leggo e seguo il vostro sito da qualche tempo. Sono stato abbonato per decenni a Quattroruote, ma il passaggio all’elettricità mi pare abbia reso le auto, già di per sé troppo simili da un punto di vista tecnologico, ancora più simili. Quando si libereranno delle forme imposte dal motore termico forse vedremo qualcosa di interessante almeno dal punto di vista estetico. Per anni ho dovuto leggere dell’accanimento della politica verso le auto che, dopotutto, erano responsabili solo in piccola parte dell’inquinamento. Anche perché, anno dopo anno, miglioravano le loro performance. Adesso per molti sono invece il male assoluto. E senza passare all’elettrico moriremo tutti (che in senso assoluto è anche vero). Non sono uno di quelli terrorizzati dalle nuove tecnologie, le uso ogni giorno e ho un’ibrida da quando la maggior parte degli italiani nemmeno sapeva cosa fosse. Ho visto e mi sono interessato a Tesla quasi da subito ed ero a una mostra a Padova a spiegare ai passanti perché non ci fosse un motore nel cofano“.

L’inquinamento con le EV resta, si sposta solo dalle città

“Quindi: non sono prevenuto, sono informato e cerco di esserlo a 360 gradi. Perché la premessa? Per dire che il discorso elettrico sì o elettrico no, come tutto in Italia è fortemente manicheo, basato su pregiudizi e giudizi di parte. Credo che non esista una tecnologia migliore da nessun punto di vista, nemmeno ambientale. Sapete bene quanti calcoli, anche di enti prestigiosi, sostengono che lungo tutto il ciclo di vita la differenza tra elettrico e termico, soprattutto ibrido, non sia così rimarchevole come inquinamento ambientale generale. Questo considerando la perdita d’energia degli impianti elettrici alla fonte che, soprattutto se continua a non piovere al nord riducendo l’idroelettrico, proviene da idrocarburi. Certo, invece di affumicare le città (dove però restano caldaie vecchi di 30 e rotti anni a ucciderci, per non parlare dei mezzi pesanti) lo si fa altrove. Ma sempre inquinamento resta e sempre idrocarburi bruciati rischiano di essere“.

Una tecnologia che va bene per chi ha tempo da perdere

“Non parlerò delle terre rare o dei componenti delle batterie, che potrebbero non essere sufficienti per una produzione di massa, il tema è controverso e non avrebbe senso. Dico solo che non esiste una tecnologia migliore. Ogni utente ha esigenze diverse che dipendono da dove vive, da dove ha i parenti e va a lavorare, dalle necessità di spostarsi improvvisamente. Così come credo che chi è legato al termico “perché sì” o peggio “perché faccio come mi pare!” sia fuori dalla storia. E che chi fa passare l’utilizzatore del motore termico come un troglodita sia solo un fervente credente in una religione manicheista. Leggo di quanto sia poetico lasciare l’autostrada e perdere ore in giro a cercar colonnine in ridenti paesi d’ Italia. E sono contento che ci sia chi ha tempo da perdere, buon per lui e il suo gusto dell’avventura. Ma non sentirmi lo scemo del villaggio perché faccio ogni due settimane viaggi di 5 ore e non voglio farlo diventare di 6 o 7. E non ho voglia di cercare chissà dove una colonnina: voglio portare le valigie a casa e rilassarmi“.

Non potete dire “noi siamo i migliori”, l’elettrico è per pochi

“Non si può sostenere né da una parte e né dall’altra “noi siamo i migliori”. Se vivi in una città attrezzata, non si fanno spesso viaggi di centinaia di km e non ci si sposta in paesini abbandonati da decenni dallo Stato, allora l’elettrico è la soluzione migliore. Abbattimento dell’inquinamento percepito, dei costi di manutenzione, dei costi del carburante… Lo sceglierei anche io. Ma per chi non ha il garage, fa tanti km anche in posti dove non c’è da ricaricare e magari ha improvvisi impegni l’elettrico oggi, con tempi di ricarica lunghi. Perché non è che devo preventivare la notte prima se devo correre da una moglie a 500 km, un fratello a 150 o una madre a 700…“Il tempo di un caffè , si dice. Peccato che non mi fermo nemmeno a prendere quello quando viaggio, non ho tempo! Inoltre è il tempo di un caffé se non trovi la fila, altrimenti diventa il tempo di un pranzo“.

Non sono un troglodita né lo scemo del villaggio globale

“Ho visto colonnine in cui aziende spostavano l’auto solo quando una della stessa società era scarica e ricariche occupate 24/7 dalla stessa azienda. Come fai a quel punto in una città che ne ha pochissime? Con la scarsezza di punti di ricarica è semplicemente IMPOSSIBILE da prendere in considerazione. Per questo ho ordinato l‘ennesima ibrida, che permette, se non corro, di andare sia in elettrico che a benzina. Voi ovviamente siete schierati e vi leggo con piacere, però non fatemi sentire lo scemo del villaggio globale. Quando le condizioni lo permetteranno penserò a un’alternativa, oggi non è per tutti. Per esempio. Sto cercando casa e un agente si è presentato con una Tesla magnificandone le doti più volte nel mostrarmi un appartamento. L’ultima volta è venuto con la vecchia Clio diesel della moglie: “L’ho dovuta mettere in carica perché ho fatto più km del previsto“… Non è allucinante avere una nuova tecnologia ed essere costretti a usare il calesse perché non hai calcolato tempi e km col bilancino?“. Angelo

Risposta. Abbiamo scritto decine di volte che l’elettrico non è per tutti, sconsigliando altri lettori che ci chiedevano un parere. Trattiamo tutti con il massimo rispetto e diamo grande spazio a lettere come queste non certo favorevoli alle auto a batterie. Eppure ci sentiamo ancora dire, come in questa mail, che “siamo schierati” e che facciamo sentire troglodita chi non passa all’elettrico. Qualche curiosità però l’avremmo noi: quanti km fa veramente in solo elettrico l’ibrida che ha acquistato? E lo sa Angelo che in autostrada si stanno installando colonnine ovunque, senza bisogno di “poetiche” soste fuori casello? E infine: spiacenti, ma le auto elettriche inquinano molto meno delle ibride, non è questione di “percepito“, ma di porcherie che finiscono nei nostri polmoni.

