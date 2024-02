Non solo Toyota, anche Nissan ci ripensa sull’elettrico, con auto in cui il motore elettrico c’è, ma affiancato da uno a benzina. Lo fa presente Antonio. Un altro lettore, René, è invece contrario alle esternazioni del presidente della Toyota.

“Ho letto il vostro articolo con le dichiarazioni del presidente della Toyota, ancora scettico sul passaggio all’elettrico. Secondo me è ancora più significativa la marcia indietro di un’altra marca giapponese, la Nissan, che dopo avere cavalcato l’elettrico per molti anni sta tornando sui suoi passi. Ho letto che quest’anno ha venduto solo in Europa 100 mila auto con la versione E-Power, ovvero l’auto che va sì in elettrico, ma caricata da un bel motore a benzina. Avevo visto anche un video sul vostro canale Youtube. Quel che penso è che la ricarica rimane per i più un passaggio troppo complicato, un’incognita che allontana chi chiede praticità e non ha tempo da perdere. Non credete?“. Antonio Mari

Una soluzione di passaggio, come l’ibrido plug-in

Il VIDEO in cui Paolo Mariano spiega come funziona la Nissan E-Power, “l’elettrica senza spina”.

Risposta. Le grandi aziende, come la politica, vivono fasi alterne. Esce di scena un leader e chi lo sostituisce tende a fare il contrario di quel che faceva il predecessore. È successo anche in Nissan: fino a quando al comando c’è stato Carlos Ghosn la barra era sull’elettrico. Uscito di scena Ghosn (in maniera brutale), i successori hanno corretto il tiro in modo deciso e oggi l’elettrico non sembra più una priorità. La nostra impressione è che questa formula E-Power, che sul piano commerciale è un successo, sia una soluzione di passaggio. In attesa che le auto elettriche migliorino per autonomia, prezzi e semplicità di ricarica, cosa che sta avvenendo, anche se forse non con la velocità sperata. Un po’ come l’ibrido plug-in, che si sta già sgonfiando. Sotto riportiamo il parere di uno dei tanti lettori che la pensando diversamente da Toyoda.

Spetta a noi dare una scossa, le Case pensano solo ai guadagni

“Ho letto il commento del signor Franco sulle esternazioni del presidente di Toyota. Tutti quelli che osteggiano (odiano?) la mobilità elettrica, mi suscitano una certa delusione. In primis perché non vogliono vedere il motivo principale per il cambiamento energetico e cioè il maledetto ‘cambiamento climatico‘. Si relega il tutto al puro e semplice discorso economico. Le grandi (e vecchie) case auto tengono noi consumatori sotto ‘ricatto’ con le vecchie auto endotermiche, con i vari tagliandi dai costi sempre più esorbitanti. I prezzi delle stesse sono lievitati a livelli assurdi e le concessionarie non vendono MAI i modelli base (perché ci guadagnano meno). Questo al consumatore non importa, purché non sia ‘obbligato’ a comprare un’auto elettrica. Fregandosene dell’inquinamento delle grandi città, limitandosi a lamentarsi dell’aria irrespirabile e basta. Le Case auto vogliono mantenere il loro status quo fregandosene di tutto, puntano solo ai guadagni. Noi consumatori, invece, dovremmo avere uno sguardo più aperto sulla realtà, i disastri ambientali non si fermano sono con le lamentele“. René Magagnini