Non solo prezzo: Cina all’attacco su tutti i fronti

Non solo prezzo: l’avanzata dell’auto cinese, elettrica e ibrida, è un attacco su tutti i fronti. Con una potenza di fuoco enorme. E anche qualche stravaganza.

Non solo prezzo: c’è tanta sostanza e nell’elettrico sono al 76% del mercato globale

Sì, c’è anche qualche stravaganza nell’assalto cinese, che nel 2025 rischia di concentrarsi sull’Europa, alla luce dello sbarramento a suon di dazi messo in opera da Donald Trump. Tra le tante il Financial Times cita la U8 di Yangwang, una sotto-marca di BYD, un Suv che ricorda molto mostrato il Land Rover Defender, in grado di galleggiare sull’acqua. O la U9, una hypercar da 1.288 CV che, grazie alle sue sospensioni pneumatiche, promette di saltare le buche o persino eseguire una sorta di danza quando è ferma. Ma, al di là di questi colpi a effetto, c’è tanta sostanza nel made in Cina in arrivo anche in Italia, con una gamma che va dalle citycar primo-prezzo alle auto più costose e performanti. Partendo da un dato: già a fine 2024 la quota della Cina nel mercato globale dei veicoli elettrici ha raggiunto il 76%. Questo grazie soprattutto a un enorme mercato interno, in cui nel 2025 per la prima volta le elettriche supereranno nelle vendite le auto con motori tradizionali. Una lista infinita di marchi e modelli in arrivo

Nio, Lynk & Co e XPeng, MG, BYD, GWM, Omoda, Jaecoo… La lista è infinita e i consumatori ormai faticano a capire da quale parte dell'Asia arrivano i tanti marchi che sbucano da noi, aprendo in primis a Milano e Roma. Pensate soprattutto alle citycar? In realtà l'assalto si concentra soprattutto sui SUV, mercato che continua a crescere ovunqua prescindere dalla motorizzazione. Jaecoo 7 e Omoda E5, due modelli della scuderia Chery, sono solo gli utlimi arrivati e i cinesi, visti i dazi messi dalla UE sulle auto elettriche, li offrono in tutte le motorizzazioni, comprese ibride e plug-in. E naturalmente non va dimenticata la gamma del gigante BYD, che dopo Atto 3, Dolphin e Seal, porta in Europa un SUV più importante come la Sealion 7. Nata per sfidare il leader mondiale di vendite nell'elettrico, la Tesla Model Y (vedi il VIDEO qui sopra e questo articolo) La lista dei marchi cinesi sbarcati in Europa non finisce più e si aggiorna di settimana in settimana.

Non solo prezzo: una costante sottovalutazione dei concorrenti occidentali

L’impressione generale è che, nel braccio di ferro che Trump ha avviato con il resto del mondo, sarà soprattutto la Cina a guadagnarci, almeno nell’auto e almeno in Europa. Anche perché i prodotti del colosso asiatico godono di una costante sottovalutazione da parte dei concorrenti occidentali. Si pensa ancora che i cinesi siano in grado di produrre solo utilitarie primo-prezzo, mentre le loro gamme si estendono alle più potenti auto sportive. Si crede che la vera arma del made in Cina sia la mandopera a basso prezzo, mentre c’è la capacità di mettere in campo prodotti tecnologicamente all’avanguardia. Questo grazie a legioni di ingegneri altamente specializzati. Si ritiene che ci sia l’incapacità di realizzare auto stilisticamente di alto livello, mentre a disegnarle ci sono spesso i migliori talenti occidentali. E si pensa infine che laggiù siano forti solo nell’elettrico, mentre con l’avvento dei dazi europei i marchi cinesi sono passati con disinvoltura a puntare soprattutto sulla gamma ibrida.

