Non solo non lascio, raddoppio con l’elettrico

Non solo non lascio, raddoppio con l’elettrico. Eugenio replica al video con cui un altro lettore ha raccontato di voler tornare all’ibrido, per problemi di autonomia e ricarica. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Non solo non lascio, dopo la Kona anche un Citroen Berlingo

“Quando mi sono iscritto al vostro canale partecipavo di tanto in tanto a discussioni. Ora sono stufo, perché le persone sono dure di capoccia o scettiche e ignoranti. Vi invito a essere più severi contro chi non vuole l’auto elettrica e ci giudica male perché molti di noi si trovano bene. Io più di tutti: ho una Kona 64 kWh da 4 anni e un Berlingo elettrico di quest’anno, che ha la metà dell’autonomia della Kona, ma trovo comunque un’auto perfetta. Ho imparato a domare l’ansia da autonomia e ricarica e vorrei trovarmi a un raduno a raccontarmi, perché sono elettrico convinto. Quelli che tornano indietro al termico hanno problemi non indifferenti. Sono d’accordo che l’elettrico non è per tutti e noi non dobbiamo convincere nessuno. Io con la Kona vado ovunque, sono appena stato a Roma e abito vicino Schio, nord di Vicenza. Il Trentino è ottimo per quantità di colonnine e ci vado spesso. Dovete dire che se ci fossero più elettriche ci sarebbero meno morti sulle strade, con la guida rilassata e la vita prende una piega più appagante. Io col termico facevo i 200, ora faccio i 110 e sono molto più tranquillo“. Eugenio Cigna

La maggioranza silenziosa di chi dall’elettrico non torna

Il video sul nostro canale YouTube in cui Roberto racconta invece di volere tornare indietro dall’elettrico.

Risposta. È curioso che due lettori con esperienze diametralmente opposte, Eugenio e Roberto, guidino la stessa auto, una Hyundai Kona Electric. Probabile che il secondo abbia scelto la versione con batteria da 39 kWh e un’autonomia decisamente più limitata. Comunque sia: noi vogliamo dare spazio a tutti con pari dignità, contenti e scontenti dell’elettrico. Con due convinzioni ormai consolidate. La prima è che i “pentiti”, decisi a tornare a un’auto termica come racconta Roberto nel video qui sopra, sono statisticamente una piccola eccezione e non la regola. Non solo non lascio…La seconda è che la stragrande maggioranza di chi trona indietro aveva affrontato l’acquisto di una EV senza essere stato bene informato sulle caratteristiche di queste auto. Il che non vuol dire che non ci siano cose da migliorare, a partire dal prezzo delle macchine, dall’autonomia e dalla reale disponibilità di colonnine. Non è che i punti di ricarica manchino, è che spesso sono occupati da abusivi o fuori servizio.

