Non solo le elettriche costicchiano…L’Unione dei produttori UNRAE ha aggiornato il prezzo medio delle auto per il 2024: superati i 30 mila euro.

Prezzo medio in Italia nel 2024 oltre quota 30 mila euro

Dopo l’impennata registrata negli anni del Covid, il ritmo dei rincari è rallentato, ma non è cessato. Nell’ultimo anno si è passati da 29.868 a 30.096, ovvero 228 euro in più (0,8%). Le citycar a listino sono sempre meno, mentre abbondano i Suv, con prezzi sempre più sostenuti. E l’auto è diventato un oggetto fuori portata per molti italiani, che si tengono la vecchia auto o si rivolgono al mercato dell’usato, che invece cresce. Anche nel 2024 c’è stato un leggero calo delle immatricolazioni (-0,5% da 1.566.521 a 1.558.704), rispetto a un anno non certo esatante come il 2023. L’Unrae, però non ci sta, e fa una puntualizzazione che però rischia di rivelarsi un mezzo autogol: “Si denuncia che le auto sotto i 14mila euro sarebbero introvabili e quelle sotto i 20 mila euro rappresenterebbero solo il 20% del mercato. Dati alla mano (prezzo fattura) nel 2024 la prima fascia ha rappresentato circa il 5% del mercato e la seconda circa il 30%“.

Non solo le elettriche…Il mercato delle auto sotto i 20 mila vale solo il 35%

In pratica: il mercato delle auto sotto i 20 mila euro, limite massimo per milioni di potenziali acquirenti, vale ormai solo il 35%. Non ci sono più le utilitarie di una volta. È un fatto che i costruttori si stiano rivolgendo su modelli di dimensioni sempre maggiori, tagliando fuori il cosiddetto segmento A (quello della 500 e della Panda). Ma anche qui la lettura dell’Unrae è diversa: “Si denuncia la presunta scomparsa dell’offerta di prodotto nei segmenti bassi, caratterizzati da margini inferiori. Ebbene, nel 2024 il numero dei modelli immatricolati nei segmenti A e B è pari rispettivamente a 24 e 79, con quote di mercato pari rispettivamente a 8,3% e 48,1%: non esattamente un deserto. Se gli acquisti dei consumatori si stanno spostando verso segmenti superiori, questo non può essere imputato a forzature dal lato dell’offerta, come si legge diffusamente. Ma ad una evoluzione delle loro preferenze, come accade in tutti i settori merceologici“.