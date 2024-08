Non solo elettrico: Hyundai punta sugli EREV

Non solo elettrico: Hyundai punta sugli ibridi e sugli EREV (Extended Range Electric Vehicle), in grado di rassicurare chi non si fida dei veicoli a batterie.

Non solo elettrico: Extended Range a trazione integrale con doppio motore

La correzione di rotta, già anticipata a metà agosto, è sta confermata nel CEO Investor Day 2024 del colosso coreano, che comprende anche Kia. Ecco come viene spiegata nel documento pubblicato dopo l’incontro con gli analisti finanziari: “In risposta al recente rallentamento della domanda di veicoli elettrici, Hyundai sta sviluppando nuovi EREV. Che combineranno i vantaggi dei motori a combustione interna (ICE) e dei veicoli elettrici. Hyundai ha sviluppato un sistema di propulsione ed elettronica di potenza (PT/PE) unico nel suo genere per consentire la trazione integrale con l’applicazione di due motori. Il funzionamento è alimentato esclusivamente dall’elettricità, come nei veicoli elettrici, e il motore viene utilizzato solo per la ricarica della batteria“. Hyundai aggiunge che “i nuovi EREV massimizzano l’uso del motore esistente per favorire l’interesse dei clienti e garantire la competitività dei costi rispetto a veicoli elettrici simili. Riducendo gli alti costi delle batterie“.

Autonomia di 900 km con “un’esperienza di guida simile all’elettrico”

Tutto questo, assicura Hyundai, “offrendo ai clienti EREV un’esperienza di guida reattiva simile a quella dei veicoli elettrici. Gli EREV offrono anche una competitività di prezzo rispetto ai veicoli elettrici grazie all’ottimizzazione della capacità della batteria. E consentono sia il rifornimento che la ricarica senza stress, offrendo al contempo un’autonomia di oltre 900 km a piena carica. Questi veicoli rappresentano un passaggio fondamentale verso l’elettrificazione“. In pratica: una tecnologia-ponte (alternativa all’ibrido plug-in) in attesa che le auto elettriche raggiungano una totale competitività in termini di prezzi e autonomia. Quando avverrà tutto questo? Hyundai prevede per il 2030 una ripresa della domanda di veicoli elettrici. E per quella data conta di avere in gamma 21 modelli EV, da quelli economici a quelli di lusso e ad alte prestazioni. Anche se i lanci avverano con una certa gradualità.