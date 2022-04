Non solo auto: a E-Tech le analisi di Marposs e Crif-Cribis

Non si parlerà solo di powertrain elettrici e di veicoli elettrificati a E-Tech Europe 2022. Agli oltre duecento espositori della filiera automotive elettrica che la prossima settimana, il 12 e 13 aprile, si daranno appuntamento alla Fiera di Bologna per E-Tech, Vaielettrico proporrà l’incontro con alcuni dei loro attuali e futuri clienti: i costruttori di veicoli. Ma anche le analisi di Marposs sugli investimenti globali del settore automotive e quella di Crif-Cribis sulla sostenibilità come valore aziendale.

“Il powertrain elettrico su strada (e in pista): i protagonisti ” è il titolo dell’evento organizzato dal nostro sito, in programma martedì 12 aprile dalle 14 alle 16 presso lo spazio Ampère, nella Hall B della Fiera di Bologna. Fornirà un quadro completo dei più innovativi progetti in fase di sviluppo, tanto nelle quattro, quanto nelle due ruote. Con un focus particolare sui veicoli ad alte prestazioni, da strada e da competizione.

I mega trend della transizione elettrica

Allargando un po’ lo sguardo a due dei mega trend della transizione energetica, però, si parlerà anche di investimenti nel processo produttivo e di sostenibilità in generale. Da un lato analizzando le strategie dei principali brand mondiali alle prese con le criticità della conversione dal motore termico al powertrain elettrico.

Dall’altro, presentando una soluzione per certificare la sostenibilità ambientale, sociale e gestionale (ESG) delle piccole e medie aziende fornitrici lungo tutta la catena del valore. Un parametro, questo, cruciale per accedere ai finanaziamenti e al mercato dei capitali.

Marposs: i big dell’auto dal termico all’elettrico

Il direttore Sales&Marketing di Marposs Stefano Corradini ci darà il polso del settore automotive globale. Marposs è fornitore primario delle principali case automobilistiche, sia per applicazioni ICE che EV. Produce soluzioni e sistemi di misurazione ad alta precisione per l’industria meccanica, con 3.500 dipendenti e decine di controllate in 25 paesi del mondo. Da qualche anno ha colto il segno della transizione. E, anche grazie ad acquisizioni mirate, ha allargato la sua gamma prodotti ai componenti per il powertrain elettrico.

A differenza di quanto richiesto per il motore termico, spiega Marposs, per i componenti di un powertrain elettrico il controllo qualità e di processo «non può limitarsi alla valutazione dei parametri meccanici e dimensionali». Le prestazioni dei componenti di batterie, motori elettrici e celle a combustibile «dipendono anche dall’interconnessione di caratteristiche fisiche, chimiche, elettriche e magnetiche». Quindi è necessario «sviluppare competenze interdisciplinari e tradurle nello sviluppo di prodotti e soluzioni applicative integrabili nella linea di produzione».

Misurazioni e test: la sfida del powetrain elettrico

Marposs si è preparata così a questa sfida creando Centers of Competence specializzati nei diversi settori di E-Mobility. Si occupano di sviluppo ma anche di formazione della rete di vendita e assistenza, al fine di continuare a garantire un supporto qualificato in tutto il mondo.

A E-Tech presenterà una selezione fra i tanti sistemi di misura, ispezione e collaudo che propone con applicazioni dedicate a motori elettrici e batterie: dai test di isolamento elettrico sugli statori ai controlli di tenuta per i circuiti di raffreddamento del caricabatterie, fino a prodotti destinati al controllo di processo nella produzione degli elettrodi per le celle agli ioni di litio.

Synesgy di Crif-Cribis, la filiera alla prova ESG

Di sostenibilità a 360 gradi, quindi non solo ambientale ma anche sociale e gestionale, parlerà invece Silvia Cappelli, Direttrice del centro di competenza Crif. Presenterà anche Synesgy, il primo strumento digitale al mondo per monitorare in tempo reale le performances di sostenibilità ESG di una società, lungo la sua intera catena di fornitori in Italia e all’estero . La piattaforma on line è stata messa a punto dalla controllata di C>rif Cribis. Crif, che ha sede a Bologna, è ormai un colosso internazionale dell’informazione societaria e finanziaria con 80.000 clienti business e 10.500 banche in 50 Paesi del mondo.

ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance, i tre fattori chiave per determinare la sostinibilità di un’impresa. Ed è ormai la bibbia per la comunità finanziaria internazionale quando valuta la bontà di un investimento in un’azienda. ESG è insomma una sorta di rating sempre più determinante per consentire alla aziende di accedere al mercato dei capitali. Interessa ogni settore produttivo, ma in particolare quello della mobilità elettrica che fa della sostenibilità il suo principale valore. Basta guardare ai colossali sforzi dei grandi brand dell’automobile per raggiungere il cosiddetto impatto zero prima del 2050.

Il convegno di Vaielettrico, tutti i protaginisti

Marposs è main sponsor del convegno-tavola rotonda organizzato da Vaielettrico a E-Tech Europe 2022. Crif-Cribis, con Reinova e Motorsport Engineering Society (MES) sono le altre aziende che hanno creduto nel nostro evento e l’hanno sostenuto.

Questo il programma definitivo del convegno-tavola rotonda “Il powertrain elettrico su strada (e in pista): i protagonisti “.

Con il coordinamento di Mauro Tedeschini e Massimo Degli Esposti, co fondatori di Vaielettrico, parleranno:

Silvia Cappelli (Direttrice del centro di competenza Crif): “Un rating di filiera per la sostenibilità: la piattaforma Synesgy”

-Giuseppe Corcione, (AD di Reinova): “ Una nuova filiera per una nuova tecnologia ”;

Stefano Corradini (Direttore commerciale Gruppo Marposs) : “ Dal termico all’elettrico: la transizione lungo la catena del valore ”

-Nicola Scimeca (Fondatore di Ycom, sviluppo veicoli da competizione): “Il MotorSport, d alla Motor Valley alla E-Valley ”;

Gianfranco Pizzuto (Fondatore Automobili Estrema): “ I volti nuovi della rivoluzione elettrica ”;

Michele Cecchini (Head of eMotorsport EnelX): “ Il MotorSport alla spina: come e perché ”;

Erik Tazzari (Tazzari zero e Italian Volt Lacama): “ Elettrico a due e quattro ruote: i vincoli tecnologici ”;

Claudio Carfora (Country Manager Italia Zero Motorcycles): “Elettrico a due ruote: la visione di un player mondiale”;

Simone Di Piazza (Innovation manager Ducati), “Elettrico a due ruote: l’altra faccia della passione ”.

Dalle 14 alle 16, istruzioni per l’uso

Appuntamento il 12 aprile, dalle 14 alle 16, in Fiera Bologna, sala Ampère Hall B. L’accesso ai padiglioni di E-Tech Europe 2022 è libero, previa registrazione a questo link.

