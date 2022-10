Non siamo mai soli in auto, sempre connessi…

di Gianfranco Simonini

Quando il conducente sale su una vettura moderna, connessa ad internet, pensa di essere solo. Pensa male. Non sa che sulla vettura sono presenti innumerevoli apparecchiature che registrano i suoi movimenti, le sue parole, le telefonate, i percorsi che imposta nel navigatore, ecc. Questi dati vengono poi archiviati, trasmessi a terzi, elaborati. E’ questo il mondo dell’Iot (Internet of thimgs)”.

Non siamo mai soli in auto, occhio all’assistente vocale

Una di queste apparecchiature è particolarmente insidiosa e subdola: l’assistente vocale virtuale. L’abbiamo conosciuta sui cellulari Apple con la APP denominata SIRI. Essa opera sia quanto viene attivata con la parola d’ordine, sia quando è “addormentata”. Continuamente accoglie dati, li invia a server sconosciuti che offrono la risposta, ma li analizzano anche per ricostruire i comportamentali (mentali o fattuali) dietro la domanda. Questa apparecchiatura è uno degli strumenti più complessi che esistano, tanto che solo pochi costruttori di dimensioni enormi le propongono Sono impenetrabili. Difficile capire le logiche con cui elaborano le parole ed estraggono il significato. Sulla vettura molti altri sensori catturano i nostri comportamenti, le nostre voci, i nostri dati personali.

Non sappiamo che fine fanno i nostri dati, ma presto potremo trattarli anche noi utenti

La vettura genera poi dati (personali e tecnici) che derivano dall’uso. A breve un regolamento comunitario (Data Act) consentirà ai consumatori di estrarre questi dati e cederli a terzi fornitori per creare prodotti di aftermarket in concorrenza con quelli del fabbricante. Questo riguardo a manutenzioni predittive, controlli, efficienze derivanti dall’uso specifico dell’utente, ecc.. Quello che sorprende è che i costruttori di vetture ci dicano poco sulle apparecchiature che raccolgono dati. Succinte informative ci raccontano che le basi giuridiche sono il consenso o l’interesse del costruttore ad analizzare i dati. Nulla si sa con esattezza dei dati raccolti, dei periodi di archiviazione dei dati, dei luoghi di conservazione, dei soggetti cui vengono trasferiti, dei titolari del trattamento. Chi tratta i dati di un assistente virtuale? Il fornitore del servizio?

Non siamo mai soli…/ Anche I navigatori satellitari sono insidiosi per la privacy

Anche i navigatori satellitari sono oggetti subdoli, che raccolgono dati personali, dati tecnici, inviano i dati all’estero della vettura. Dove vanno a finire? Il vero tema è che la normativa privacy viene poco osservata. Non sono previsti account personali utilizzabili da altri soggetti presenti sulla vettura. E non si comprende perché i dati personali (i dati che consentono l’identificazione di una persona) non siano resi anonimi o conservati per lunghi periodi. Certo, il fabbricante necessita dei dati generati dalla vettura per analizzarli e verificare eventuali difetti del prodotto, ma i dati utilizzati devono essere anonimi. Una notevole disattenzione a questi dati è anche mostrata dal proprietario della vettura: raramente, quando la vende, chiede di cancellare i suoi dati personali, anche se spesso non è nemmeno possibile farlo. Insomma la vettura ed il modo degli Iot è ancora molto lontano dall’osservare compiutamente una privacy effettiva.

