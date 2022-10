Non ricarichi a casa? Le soluzioni ci sarebbero…

Non ricarichi a casa perché non hai un posto auto privato per farlo? Le soluzioni ci sarebbero, come insegna un video girato in una metropoli come Londra.

Non ricarichi a casa? Ecco come si ingegnano a Londra

Il video, firmato da Jack Scarlett sul canale YouTube Fully Charge, non è sfuggito a un osservatore attento come Paolo Attivissimo, Il Disinformatico. Che annota tutte le soluzioni che in una grande città europea come la capitale inglese si possono trovare per ricaricare, in alternativa alle colonnine pubbliche. Parliamo sempre di ricariche lente, mentre l’auto è ferma e noi stiamo facendo tutt’altro. Eccole, come elencate da Paolo: