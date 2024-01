Non mi pento della scelta, ma l’Italia non è Paese per le elettriche

Non mi pento della scelta, ma l’Italia non è Paese per le...

Non mi pento di aver scelto una EV, ma mi accorgo ogni giorno di più che l’Italia non è Paese per le elettriche. Simone ci scrive di nuovo esprimendo la sua delusione per le difficoltà incontrate nella gestione quotidiana della sua Vw ID.3 comprata un anno fa. Non è riuscito ad installare una wallbox nel box condominiale (leggi) per l’ostilità dei vicini, il disinteresse dell’amministratore e la roulette degli incentivi, e subito si è trovato ad affrontare il caro ricarica.

Ora, dopo aver visto l’ultimo video di Mariano, conclude amaramente che «tutto quello che si dice è vero; però, non dovrebbe esserlo». Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

Guarda il VIDEO di Paolo Mariano “Quando la usi come un diesel e poi racconti in giro che è pessima

“U “U unica colonnina vicina alla mia azienda, compatibile con la mia quotidianità, è solo HPC, perché altrimenti la collegherei più volentieri alla carica lenta la mattina per prenderla alla sera. so l’auto elettrica esattamente come Mariano sconsiglia di fare, a differenza di quanto volevo. Non ho infatti colonnine vicino a casa (vivo in una frazione che ne è sfornita); e l’alla mia azienda, compatibile con la mia quotidianità,, perché altrimenti la collegherei più volentieri alla carica lenta la mattina per prenderla alla sera.

Risultato: io faccio circa 100 km al giorno, e per tenere l’auto nel range 20%/80% ricarico alla HPC davanti all’azienda ogni due giorni e 200 km, con relativi tempi di ricarica comunque non agevolissimi.

Se me lo avessero detto all’inizio, forse non avrei acquistato una EV, così come dice Mariano nel video; ma avrei sbagliato, perché le cose positive sono talmente tante che anche questo “svantaggio” oggi lo accetto e lo gestisco (d’altra parte se così non fosse userei l’altra auto di famiglia, una a gasolio, lasciando la EV a chi in famiglia fa meno km di me).

Il punto è che non dovrebbe essere così!

A febbraio del 2023 sono stato ad Amsterdam, ed è piena di auto elettriche! E siccome la città è quello che è (nel suo grande fascino), è ovviamente impensabile che le persone che hanno una EV carichino tutte a casa. E allora ti viene il dubbio: come fanno?

Questo slideshow richiede JavaScript.

La risposta viene facile guardando la mappa dei punti di ricarica che allego per Amsterdam e, tanto per fare un paragone, per Roma e Milano: ad Amsterdam una rete molto regolare di punti di ricarica in bassa potenza (11 kw) e basso costo al consumo, in uno Stato che non ha praticamente risorse naturali utilizzabili per l’autoproduzione e in cui il reddito è peraltro molto più alto del nostro.

A Roma e Milano una rete molto irregolare di punti di ricarica, a potenza quasi inutile (22 kw per una sosta notturna o lunga non servono quasi a nessuno, tranne a chi ha il rarissimo OBC a 22 kw) e molto cari al consumo.

Usciamo dalla logica delle HPC, serve la ricarica lenta

Ecco allora il punto: secondo me se vogliamo che abbia successo l’auto elettrica non dobbiamo sforzarci di pensare al tipo di utilizzo che ne facciamo, ma uscire dalla logica delle HPC come soluzione per gli spazi urbani, relegandole solo alle autostrade o comunque ad alcuni hub essenziali; e in compenso avere una infrastruttura capillare e sostenibile anche economicamente.

Altrimenti non ci sarà alcuna diffusione di massa.

E purtroppo però si ricade nel solito cul-de-sac dell’uovo o della gallina: le auto non si diffondono finché non c’è l’infrastruttura, ma l’infrastruttura non ha convenienza economica a crearsi finché non ci sono sufficienti auto.

Chi potrebbe farci uscire da questo cul-de-sac? Il Governo, con un sistema di incentivi (non solo economici, ma anche normativi e burocratici) orientato o alla diffusione delle auto, o alla capillarità delle infrastrutture, o a entrambe.

Ma (e sono ironico) ho il sospetto che non sia proprio questo il Governo da cui poterci aspettare qualcosa in questo senso…e nel frattempo siamo così allergici all’auto elettrica che la prossima Panda EV sarà prodotta in Serbia mentre da noi “lentamente muore” Mirafiori.

Perché un sistema di consumo ostile alle EV, rende ostile anche il sistema produttivo che ci gira attorno; e allora la questione non è più solo del guidatore, ma diventa un problema di sopravvivenza di un intero sistema nazionale che ha contribuito a fare la storia dell’automotive, e che mi sembra oggi stia perdendo un treno importante per il futuro „ . Simone Rizza

L’auto elettrica è pronta, l’Italia no: è mancato un regista per la rete di ricarica

Risposta-Parliamo tanto di maturità tecnologica delle auto elettriche, ma come ben sottolinea Simone è soprattutto l’ecosistema che ne abilita l’utilizzo il vero punto debole della mobilità elettrica all’italiana. Nello sviluppo della rete di ricarica, in particolare, è chiaramente mancata la regìa. Parliamo tanto di maturità tecnologica delle auto elettriche, ma come ben sottolinea Simone è soprattutto l’il vero punto debole della mobilità elettrica all’italiana. Nello sviluppo della rete di ricarica, in particolare, è chiaramente

Wallbox: l’ Ufo piombato in condominio

La ricarica domestica è piombata dal cielo come un ufo senza che fossero adeguate e armonizzate regole condominiali, normative di sicurezza, controlli comunali. Il risultato è un groviglio di norme che rendono un’impresa impossibile l’installazione di una wallbox nella maggior parte dei posti auto privati.

La ricarica pubblica è stata lasciata a lungo in balìa di pochi grandi operatori che hanno installato colonnine pur che sia. Come fossero bandierine per marcare il territorio, ovunque lo consentissero Comuni impreparati a disciplinarle. Il risultato è una rete a macchia di leopardo.

La colonnina giusta? Nel posto sbagliato

rispetto alle esigenze reali della clientela. Che avrebbe bisogno di più colonnine a bassa potenza dove sosta di notte e al lavoro, anzichè le inflazionate colonnine quick da 22 kW, che non sono né carne nè pesce. Infatti risultano quasi tutte sottoutilizzate. Qualcosa si sta muovendo solo ora con le Apparentemente adeguata nei numeri, soprattutto al Nord, ma nondella clientela. Che avrebbe bisogno di più colonnine a bassa potenza dove sosta di notte e al lavoro, anzichè le inflazionate colonnine quick da 22 kW, che non sono né carne nè pesce. Infatti risultano. Qualcosa si sta muovendo solo ora con le City Plug di A2A

I caricatori HPC piazzati a casaccio nelle città sono un lusso che oggi non potremmo permetterci, quindi uno spreco. Dovrebbero coprire invece tutte le arterie di grande scorrimento. Ma in autostrada sono comparse da appena due anni, quasi tutte di Free to X che è la rete in house di Aspi. E in molti tratti gestiti da altre società, ancora non si vedono. Perché?

Concludendo: ha ragione l’amico Mariano quando dice che l’auto elettrica non va usata come un diesel, ma non ha torto Simone che vorrebbe usarla correttamente, ma si scontra con un “sistema” che non glielo permette.

Quando la rete non piglia pesci…

C’è poi un corollario di non trascurabile impatto: una rete con troppi buche non piglia pesci e se non piglia pesci non rende. Se non rende può sopravvivere solo tartassando i pochi che ci cascano, per lo più costretti dalle circostanze. Ed è proprio questo che sta accadendo da un anno a questa parte.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –