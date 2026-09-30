Non le vogliono vendere le Renault elettriche: “Io ho la R5 e…”



















Non le vogliono vendere le Renault elettriche. Quello che segue è un commento postato da un proprietario di R5 all’intervento in cui il n.1 di Renault Italia, Sébastien Guigues, parlava di netta preferenza degli italiani per l’ibrido. Per scriverci: info@vaielettrico.it

La mia R5 la ammirano tutti, persino i Carabinieri…

“Secondo me tutte le discussioni che ho letto sull’utente medio, sulla difficoltà di uso, sui costi, etc. possono essere giustissime ma sono fuori tema.

Il tema è perché R4 ed R5 in europa vendono ed in Italia no. Io possiedo una R5 e-tech 150CV e la mia esperienza è che la gente la trova bellissima ed interessant. Ma NON l’ha VISTA né in tv né sui social. La mia esperienza è di gente che attraversa le striscie si gira e ti dice “ah, è questa la R5”. A mio figlio lo hanno fermato i Carabinieri e l’agente gli esplicitamente detto che lo avevano fermato perché era curioso. A me, fermo al semaforo un signore si è sporto dal finestrino per chiedere informazioni E lo stesso mi succede quando vado a lavare la macchina o sono in giro.

Non la vogliono vendere ed è un errore

La mia opinione è quindi che la Renault non venda al R5 in Italia perché non vuole. Che questo sia dovuto ad una sceltsa di Renault che non riesce a produrne abbastanza ed ha scelto una nazione in cui non venderle o che questo sia dovuto ad una posizione personale del Signor Guigues non lo so. So per certo che il Signor Guigues anche in altre interviste mi è sembrato ostile ad un eccellente prodotto della sua Casa. Se è Renault Casa Madre che ha deciso di lasciare dietro l’Italia, allora penso siano in errore e stiano lasciando quote di mercato alla concorrenza. Se è invece è solo un indirizzo di Renault Italia, beh come dice il Vangelo, l’albero si riconosce dai frutti. E forse Renault Casa Madre dovrebbe intervenire. Luca Gismondi

Risposta. Non è solo questione di Renault: anche Stellantis, con tutti i suoi marchi, ha fatto una netta virata sull’ibrido. Convinti entrambi che l’Italia non sia ancora pronta per l’elettrico. E così il distacco dal resto d’Europa aumenta: in luglio la Francia è arrivata al 38% di quota di mercato, qui siamo al 6%. Vediamo ora se le nuove piccole di casa Volkswagen (ID.Polo, Skoda Epiq e Cupra Raval), smuoveranno un po’ le acque.