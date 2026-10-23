Non le sanno riparare le auto elettriche: questo lo sfogo di un lettore che ha sta vivendo una disavventura con un Kangoo del 20023.

Non le sanno riparare: “Il mio Kangoo a 114 mila km…”

“Breve storia triste …Vogliono vendere auto elettriche e non le sanno riparare. Sono possessore di una Tesla Y , di un Nissan Townstar EV e purtroppo un Kangoo III elettrico del 2023 . Fino a oggi per me il futuro era elettrico , da oggi mi sono tornati i dubbi . Premetto che Tesla è tanta roba, ma il resto… sono deluso e preoccupato . Il Kangoo con 114.000 Km ha il motore fuso e forse anche l’inverter. A luglio mentre ero in strada a 90 km/h si presenta un errore con tutte le spie accese, modalità albero di natale. Con il display che mi dice: surriscaldamento motore. Sarà il gran caldo (penso io), ovviamente accosto e aspetto 15 minuti con tutte le ventole in funzione. Dopo di che si spengono, provo a ripartire e chiamo l’ officina Renault: mi dicono di andare in officina il giorno dopo per un controllo.

“Nella prima diagnosi non rilevano niente, poi…”

Vado in officina , attaccano la diagnosi, non rilevano niente, a parte un errore di ricarica su una colonnina. Ok, riparto tranquillo, sarà stato un caso. Dopo 10 giorni si ripete l’errore, chiamo l’officina e mi dicono: porta qui il mezzo che verifichiamo meglio. Mezzo in officina, auto sostitutiva, lo lascio a loro per un giorno: non hanno rilevato niente. Sempre piu perplesso, torno a casa. La loro risposta è stata: può essere che hai programmato il pre-riscaldamento abitacolo, questo si attiva mentre sei in viaggio e va in conflitto col caldo ambientale. Sempre piu perplesso. 15 giorni fa il veicolo si blocca con un errore: MOTORE GUASTO. Non si muove più, carro-attrezzi , vado in un’altra officina Renault. Questi non mi considerano per 10 giorni , “dovevo avvisarli che rimanevo a piedi cosi si organizzavano “, robe da matti .

Non le sanno riparare: 4.800 euro e forse non è finita

Pago il carro attrezzi 340 euro, sposto il mezzo ad un officina a 40 km e in due giorni mi fanno la diagnosi! Gruppo motore da sostituire ( e lì scopro che il motore è a spazzole …. Un motore da frullatore , da Phon). Renault riconosce che è un problema già segnalato da altri e mi fanno un 20% di sconto , 4.800 euro. Però, una volta sostituito il motore, ci potrebbe essere pure l’ inverter da sostituire, altri 2.000. Vogliono vendere auto elettriche, ma poi non le sanno riparare. Che delusione, che rabbia , tanta perdita di tempo e di soldi . Ora attendo news, perche ho aperto un reclamo in Renault Italia e penso di rivolgermi al mio legale. Per un errore di diagnosi sbagliata io devo spendere una follia !! Non mi sta bene“. Enrico Marangoni

Risposta. Che dire? Solo che questa è l’ennesima testimonianza del fatto che i veicoli elettrici si rompono poco, ma quando capita…Non è un problema limitato a una marca. Per diversi modelli in questi anni ci sono arrivate segnalazioni di reti di assistenza in difficoltà nell’individuare e affrontare i guasti. C’è un grande lavoro da fare nel qualificare chi se ne occupa.

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