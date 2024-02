Non ho la ricarica a casa: meglio una plug-in?

Non ho la ricarica a casa: meglio un’elettrica o un’ibrida plug-in? Alex, un lettore bergamasco, vuole sostituire la sua auto diesel Euro 6 e chiede consiglio. Vaielettrico risponde. Ricordiamo l’indirizzo per scriverci: info@vaielettrico.it

Non ho la ricarica a casa e il lavoro dista 50 km: ce la faccio con un’auto elettrica?

“Salve redazione di Vaielettrico, per iniziare vorrei farvi i complimenti per i VIDEO e le spiegazioni su Youtube e i vari articoli in cui date spiegazioni agli utenti. Abito in provincia di Bergamo e lavoro come infermiere in un ospedale dell’area che si è dotato recentemente di notevoli colonnine per ricarica nei parcheggi. La distanza casa-lavoro quotidiana è sui 50km. Abito a 400m. sul livello del mare, d’inverno le temperature sono abbastanza rigide, al mattino tendenzialmente siamo sugli zero gradi o sotto quando parto per il lavoro. E non possiedo né il box né la colonnina a domicilio. Sono in corso d’installazione a domicilio di un impianto fotovoltaico da 3kW. Ora possiedo un diesel Euro 6, buoni consumi (17/18 km al litro mediamente). Ma sarei intenzionato a passare all’acquisto di una tra ID.3 o Cupra Born usate di 3 anni con circa 20.000km che ho visto si trovano sui 25.000 euro circa. Chiedo a voi un parere a riguardo, la cosa che più mi preoccupa sono le temperature rigide senza box e non avere attualmente la ricarica a domicilio. E se, piuttosto, consigliereste una plug-in hybrid“. Alex Cuter

Con le ricariche al lavoro l’elettrico è più che praticabile

Risposta. Potendo ricaricare al lavoro, nelle colonnine dell’ospedale, l’elettrico ci sembra una soluzione più che praticabile. Le plug-in normalmente sono considerate più adatte a chi fa pochi km in città e può usare più frequentemente la guida in solo-elettrico. Mentre su distanze da 100 km al giorno l’auto andrebbe quasi sempre col motore termico e quindi non si giustificherebbe la spesa per il secondo motore alimentato a batterie. Quel che va fatto è chiedere a chi le venderà la Volkswagen ID.3 o la Cura Born usata di certificare lo stato di salute della batteria. Questo per capire che tipo di autonomia reale conserva l’auto dopo quei 20 mila km e anche per stabilire il prezzo in base a questo parametro fondamentale. Ci faccia sapere come va a finire, intendiamo seguire da vicino il mercato dell’usato elettrico e raccogliere esperienze concrete è per noi prezioso.