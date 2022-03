Non ho garage ma voglio un’elettrica: c’è una soluzione?

Pietro guarda avanti: non ha una garage ma già pensa a come ricaricare l’auto elettrica, quando l’acquisterà. Comprare o affittare un garage? Aspettare nuove soluzioni per disporre di una rete di ricarica pubblica capillare e comparabile a quella domestica? Per ora c’è poco all’orizzonte, se non proposte e ipotesi. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

”Buongiorno, vi seguo attentamente e vi ringrazio per la competenza che trovo nei vostri articoli e risposte ai lettori.

Non devo ancora cambiare la mia auto a metano ma sono convinto che le auto con motore termico andranno ad estinguersi piano piano e quindi credo che informarmi su questo mondo con anticipo sia doveroso. Non trovo però risposta ad un dubbio.

Abito in un grande condominio. I vecchi piccoli garage non sono adatti a contenere auto familiari (ho tre figli) e parcheggio in strada dove trovo. E come me quasi tutti: anche le famiglie meno numerose hanno suv che non entrano più.

Acquistando una elettrica so di poter rientrare più velocemente dell’importante investimento caricando a casa. Ma non mi è possibile. Investendo ulteriormente potrei comprare o affittare un box ma da vostri articoli so che poi l’energia del contatore dedicato non sarebbe a buon mercato.

Quali soluzioni si prospettano per le persone nella mia condizione?„

Acquistare un garage: nuove regole cercasi

RISPOSTA La sua condizione, caro Pietro, è certamente quella meno favorevole al passaggio all’auto elettrica, come abbiamp più volte sottolineato. Essendo però la condizione di una fascia di automobilisti molto ampia, probabilmente la maggioranza, è inevitabile che il governo prenda provvedimenti se vuoe raggiungere gli obiettivi di elettrificazione già fissati per i prossimi anni (6 milioni di veicoli elettrici entro il 2030 e la totalità entro il 2050). E alcune proposte sono già state avanzate.

Acquisto o affitto di un garage La legge prevede che l’acquisto di un garage nello stesso Comune di residenza e ubicato in prossimità dell’abitazione principale (quella esente da tassazione, per intenderci) sia sottoposto a un regime fiscale di favore in quanto accatastato come pertinenza della prima casa, anche se in un edificio diverso. Oggi, tuttavia, il contratto di fornitura elettrica non può essere lo stesso dell’abitazione principale (usi domestici residenziali) bensì per “usi diversi”. Oltre all’installazione di un nuovo contatore e relativi costi fissi, saranno diverse anche le tariffe. E alla fine la ricarica di un’auto elettrica sarà più onerosa e non troppo dissimile da quella effettuata presso colonine pubbliche in corrente alternata. E’ lecito immaginare che l’autorità preposta (ARERA) finirà per disciplinare diversamente questi contratti, uniformando i costi a quelli di un contratto per usi domestici residenziali.

Ricaricare in strada: servono soluzioni innovative

Ricarica in strada In molte città europee, per esempio a Londra e a Valencia, si stanno diffondendo reti di ricarica molto capillari, integrate ai lampioni per la pubblica illuminazione. Un sistema del genere presenta alcuni problemi (chi eroga il servizio, come vengono fatturate le ricariche, come garantire la sicurezza, come prevenire gli abusi) ma le soluzioni tecnologiche e organizzative sono già allo studio (leggi).

