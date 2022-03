Non gioite del metano in disgrazia, la ruota gira…

Non gioite delle disgrazie del metano, ci scrive un lettore, la ruota gira e quel che sembra un toccasana oggi potrebbe non esserlo più domani. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Non gioite del metano…/ “L’elettrico un domani potrebbe fare la stessa fine”

“Vi seguo ormai da un anno perché incuriosito dell’elettrico e mi piace il fatto che scriviate in modo accessibile a tutti, non per iniziati. Un appunto, però, vorrei farvelo. Vedo un certo compiacimento nel riferire su quanto di negativo sta avvenendo nel mondo del metano. Anche l’articolo sui distributori che a questi prezzi preferiscono chiudere non nasconde soddisfazione. Se posso darvi un consiglio, non fatelo. Intanto perché ci lavorano molte persone. E poi perché sono abbastanza vecchio da aver visto tante innovazioni salutate come decisive per rendere le auto ecologiche e presto archiviate come inutili. Lo si disse quando dalla Super si passò alla Verde, quando arrivò la marmitta catalitica, quando cominciarono i vari Euro, da 0 fino a 7…La ruota gira, non vorrei che tra pochi anni anche l’elettrico venga liquidato come una delle tante tappe verso la chimera delle emissioni zero. Preciso che ho una Seat Arona a metano, presa d’occasione, ne sono più che soddisfatto“. F. Valsecchi

Non è da noi “sparare” sul metano

Risponde Mauro Tedeschini. Ci dispiace se diamo questa impressione. Le assicuro che non c’è alcun compiacimento nel vedere un intero comparto in ginocchio. E anche nell’assistere allo sconcerto di tanti automobilisti che, in buona fede, hanno comprato l’auto a metano pensando che fosse economica ed ecologica. Anche per questo riportiamo con una certa evidenza le richieste di AssogasMetano, anche se questo sito si occupa prevalentemente di elettrico. Detto questo, se Lei chiedesse se consiglierei oggi l’acquisto di un modello a metano, Le dico tranquillamente che la risposta è no. Per una serie di motivi. Non ultimo uno legato proprio alla sostenibilità e al fatto che è fuori discussione che le auto elettriche oggi hanno emissioni nocive molto più contenute. E questo è vero nel confronto con tutti gli altri tipi di alimentazioni oggi disponibili, non solo del metano. E poi, piaccia o no, c’è la constatazione che il mondo sta andando verso l’elettrico, affinando la tecnologia e creando reti di ricarica sempre più capillari. Questo per il metano non è avvenuto, se non in alcune zone di Italia e Francia.

