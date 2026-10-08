Non fate le vittime per una lite alla ricarica. Un lettore ci scrive dopo l’episodio accaduto a Roma, quando un’auto occupava abusivamente una colonnina. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Non fate le vittime, capita anche nei distributori di benzina

“H o letto il vostro articolo sulla lite in una stazione di ricarica a Roma, da cui un vostro lettore è uscito con un occhio nero. Beh, vorrei chiedervi di smetterla con questo piagnisteo per cui chi possiede un’auto elettrica è vittima di chissà quali persecuzioni. Non è il caso di fare le vittime, di risse ai distributori di benzina ne capitano chissà quante qui a Roma. Tanto che i giornali ormai manco ne parlano più. E poi, come voi stessi riferite, c’è solo la versione di chi vi ha contattato, mentre non conosciamo la ricostruzione dei fatti del presunto aggressore. Questo è un paese incivile con tutti: anziani, bambini, non parliamo degli invalidi con sosta riservata e sempre occupata. Dovreste scrivere di tutto questo, non solo dei signori in auto elettrica”. Aldo Fontana

Nessun vittimismo, gli abusi vanno condannati

Risposta. Premessa: chi guida un’auto elettrica non è “un signore”, come si legge nella chiusura della lettera. È una persona normalissima che ha deciso di passare ad auto che non inquinano e non fanno rumore. Cose che dovrebbero essere apprezzate soprattutto in città come Roma stordite da baccano e inquinamento. Quanto all’episodio in sé, noi non riusciamo ad abituarci a considerare normale il fatto che una persona venga aggredita per aver cercato di far valere un suo diritto. Saremo degli ingenui provinciali, saremo quel che volete, ma noi la pensiamo così. Considerare gli abusi una normalità è quel che avvelena il clima di tante città italiane, non solo di Roma. Infine: abbiamo scritto mille volte che è sì sbagliato occupare gli stalli di ricarica per parcheggiare l’auto. Ma che è molto più grave farlo negli spazi riservati agli invalidi. E su questo non accettiamo lezioni da nessuno.