Non è la Fiat, è proprio l’Italia che manca

Non è la Fiat, è l’Italia che manca. E il prestito della Banca Europea per gli Investimenti (Bei) al Gruppo FCA riapre un dibattito con un equivoco di fondo.

Non è la Fiat e lo scandalo non è il prestito BEI

L’accordo riguarda una nuova linea di credito da 485 milioni di euro per sostenere investimenti nella fabbrica di Pomigliano e attività di ricerca a Torino. In particolare per la realizzazione di una linea per produrre auto ibride plug-in nello stabilimento napoletano. E per finanziare attività di sviluppo e innovazione per elettrificazione, connettività e guida autonoma, svolte prevalentemente a Mirafiori. Apriti cielo: sui social subito è partito l’attacco alla Fiat, accusata di arrivare buona ultima sull’elettrico e di farlo, come sempre, attingendo a fondi pubblici. Oggi europei, ieri nazionali.

Beh, noi non siamo d’accordo. Intanto perché questi 485 milioni non sono a fondo perduto, sono un prestito che FCA-Fiat dovrà restituire in 5 anni. Certo, il tasso è agevolato, ma tutte le aziende cercano di finanziarsi alle condizioni migliori. E la Bei lo fa con tutte le grandi aziende europee che propongono investimenti di questo tipo. Lo ha fatto recentemente con Terna, per citare un’azienda italiana E poi: perché criticare Torino proprio adesso che finalmente ha deciso di buttarsi dall’elettrico?

Ovunque spuntano fabbriche di batterie, da noi…

Non siamo sospettabili di simpatie particolari con il Lingotto. Siamo stati tra i pochissimi a criticare duramente il lungo ostracismo all’elettrico che la Fiat ostentò ai tempi di Sergio Marchionne. Allora tutta la stampa italiana osannava le parole sprezzanti del manager italo-americano, che cambiò poi idea. Ma ora? Guardiamoci intorno. Il problema non è la Fiat, o meglio, non è solo la Fiat. Torino è in ritardo, certo, ma intorno c’è un deserto assoluto, mentre Paesi come Francia e Germania corrono come treni nell’attirare e finanziare enormi investimenti.

Non solo nella costruzione di auto, bus e altro, ma anche e soprattutto nelle fabbriche di batterie. I due governi hanno lavorato insieme, hanno costituito consorzi per farsi finanziare dall’Europa. E le industrie locali hanno fatto la loro parte, mettendo sul piatto miliardi di euro. L’ultimo esempio viene dalla francese Verkor, azienda creata da Schneider Electric. L’idea è di produrre batterie destinate alle fabbriche di auto francesi, spagnole e, guarda un po’, italiane, con 2 mila occupati.

Il futuro bussa alla porta, l’Italia non apre

E in Italia? In Italia si stanno tutti voltando dall’altra parte, sperando che l’elettrico sia solo una moda passeggera. C’è un’unica eccezione, un investimento FAAM a Teverola , nel casertano. I tavoli che si aprono al Ministero dell’Industria sono tutti dedicati a salvare l’esistente. Attività meritoria, ma largamente sufficiente se, oltre a tutelare i posti di lavoro che si perdono, non ci si preoccupa di crearne di nuovi. Il mondo cambia, anche se questo nel nostro Paese non piace. Nessuno prova ad intercettare i grandi investimenti che stanno piovendo su tutta l’Europa, anche dalla Cina. E la Scandinavia, un tempo fuori dai giochi, fa la sua bella parte.

In questo quadro ha senso crocifiggere la Fiat proprio nel momento in cui, finalmente, ha deciso di investire massicciamente sull’auto elettrica e connessa? Forse sarebbe il caso invece di capire meglio che cosa farà mamma Fiat con questi soldi. Se si possono creare sinergie con altre aziende. E che cosa toccherà alle fabbriche italiane delle nuove produzioni, quando il matrimonio con PSA Peugeot-Citroen diventerà operativo. Ah, no, dimenticavo: ci appassiona di più l’ennesima legge elettorale…Non è la Fiat, è proprio l’Italia che manca.