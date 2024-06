Non è così facile passare all’elettrico: Gabriele, un lettore friulano, racconta le vicissitudini di ricarica patite durante un viaggio con la sua 500e. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Non è così facile: vi racconto un viaggio Pordenone-Trieste in 500e

“Non è così facile …Una mia piccola esperienza, per fortuna risolta bene, mi porta lo scorso Week End a fare un piccolo tragitto con la mia Fiat 500e da Pordenone a Trieste . Ebbene decido di andare con la piccolina di famiglia per fare una guida tranquilla e che adoro, anziché prendere il mio Golf Turbo diesel. Solitamente con la piccolina o faccio percorsi in città (di Pordenone dove abito) o al massimo il tragitto per andare al lavoro per 30km. Infatti ho la possibilità di ricarica sia a casa sia al lavoro. Insomma, arrivato a Trieste con il 57% di carica decido comunque di procedere alla ricerca di un punto di ricarica in centro nelle vicinanze del luogo dove volevo recarmi. Con il computer di bordo vedo presenti delle colonnine proprio a pochissima distanza , niente di più semplice arrivarci con le indicazioni del navigatore e … Trovo sbarrato il piazzale dove eran posizionate delle colonnine per dei giochi che avevano organizzato“.

Prime due colonnine inservibili, trovare la terza è una caccia al tesoro

“Chiedo, con gentilezza, come avessi potuto risolvere ed in malo modo mi viene risposto: “Qui non si passa, vada altrove dove vuole! “. Con la bufera nella testa procedo a cercare un altra colonnina e, come da indicazioni del navigatore mi dirigo verso un piazzale vicino ma … Non trovo le colonnine perché probabilmente dentro la zona ZTL affianco. Che ne so se si può passare con l’elettrica ?!?!? Sempre più incazzoso, vado verso un parcheggio multipiano nelle vicinanze della Stazione, indicato sempre dall’impavido navigatore. Ma arrivato lì non capivo se il punto di ricarica con tre colonnine indicate fosse all’esterno o dentro tale multipiano … Insomma, senza una precisa indicazione che semplicemente avrebbero potuto mettere all’esterno , chiamo il servizio informazioni del Parcheggio. Dopo un pochino di attesa mi dicono che le piazzole di sosta predisposte con le colonnine Enel–X sono all’interno al Primo Piano…“.

Non è così facile, tra maleducazione e mancate indicazioni

“Entro e in fondo ad un angolino le trovo. Finisce il momento di tensione nervosa e collego la piccolina che volevo caricare per una maggiore sicurezza. Con quella percentuale di carica avrei potuto sì tornarmene a casa, ma avevo un pochino di giretti da fare ancora e non sapevo se darei arrivato al limite minimo… Tutto è bene quel che finisce bene, ma non è stato così semplice purtroppo. Un po’ per mancate indicazioni ( importanti direi !!! )e per una gran dose di maleducazione generale che ho incontrato. Vorrei che mi aiutaste a capire dove ho sbagliato (se ho sbagliato qualcosa ) o come gestirmi più tranquillamente, visto l’accaduto. Sono talmente felice dell’acquisto della Fiat 500e che vorrei davvero vendere la Golf e per passare al completo verso l’elettrico… Dopo questa piccola esperienza sono con alcuni dubbi che mi frullano nella testa“. Gabriele Pavani

Risposta. Continuiamo a ricevere segnalazioni di colonnine “imprigionate” in zone inaccessibili perché adibite a fiere o sagre. E qualcuno dovrebbe spiegare com’è possibile autorizzare e installare ricariche in simili location. Quanto alla domanda di Gabriele sugli eventuali errori commessi nel viaggio Pordenone-Trieste, l’unico suggerimento che ci sentiamo di dargli è di avere sempre un piano B. L’Italia è questa, un Paese fatto di inefficienze e scarso (o nullo) rispetto per le esigenze altrui. Serve sempre un manuale di auto-difesa, anche per le ricariche.

