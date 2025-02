Non è assurdo demolire la mia Tesla Model Y incidentata?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Non è assurdo demolire la mia Model Y incidentata? Renato è stato vittima di un tamponamento in A14 e non sa che fare con quel che resta della sua Tesla. Vaielettrico risponde. Ricordiamo la mail per scriverci: info@vaielettrico.it

“Scrivo a Voi perché non so più a chi rivolgermi…Ho acquistato, con gli incentivi 2024, una Tesla Model Y RWD lo scorso giugno (costo al lordo dei bonus 43.700 euro). Dopo meno di un mese e 1.700 km, sono stato tamponato sulla A14 da un’auto svizzera e, a mia volta, ho tamponato l’auto che mi precedeva che ne ha tamponata un’altra“.

Non è assurdo demolire? La mia auto ha solo 1.700 km…

“La responsabilità è stata totalmente assunta dall’auto svizzera. La mia Tesla ha subito ingenti danni sia al posteriore che all’anteriore e si sono attivati anche gli airbag, quindi è inservibile. Fortunatamente abbiamo avuto soltanto qualche fastidio fisico (colpo di frusta). Ad agosto, avendo necessità di un’auto, ho acquistato una Model Y AWD. Il perito incaricato della valutazione mi ha chiamato chiedendo se ero interessato alla riparazione o meno. Ho detto che, vista l’entità dei danni, avrei preferito essere risarcito totalmente. A metà novembre la Unipol (incaricata dalla compagnia svizzera di seguire la pratica) mi ha inviato un assegno si circa 28.000 euro, dicendo che avrebbero in seguito riconosciuto le altre spese sostenute. Chiamato il perito, mi ha detto che in effetti era stata fatta un’asta per il relitto e che la ditta vincitrice aveva offerto 15.000 euro. Lo stesso perito mi ha inviato l’offerta impegnativa. Purtroppo la stessa era scaduta il 1° novembre: sentita la ditta, mi hanno detto di non essere più interessati“.

Batterie, motore, interni e ruote sono praticamente nuovi…

“Ho informato Unipol, che la scorsa settimana mi ha detto che a loro parere devo fare rottamare l’auto. E che me la pagheranno integralmente, rimborsando il costo della rottamazione. I motivi per cui vi scrivo sono:

1. Mi pare assurdo demolire un’auto che ha le batterie, il motore, gli interni e le ruote praticamente nuovi;

2. Non ho la più pallida idea di come demolirla e di quali siano i costi;

3. A mio parere l’assicurazione dovrebbe risarcirmi anche il ‘fermo auto’, ossia il fatto che dallo scorso luglio non posso utilizzarla.

Vi chiedo se avete un consiglio, sia per la vendita del ‘relitto’ sia per la sua demolizione sia per l’eventuale risarcimento del fermo-auto. Grazie, cordialità“. Renato Fuchs

Non è assurdo demolire…? Di sicuro è assurdo lasciare solo chi è vittima di questi botti

Risposta. La auto elettriche hanno caratteristiche e problemi specifici, anche in caso di incidenti. Dunque: in situazioni come queste gli automobilisti non possono essere lasciati soli e il costruttore, peraltro tenuto a garantire il fine-vita del veicolo, dovrebbe essere al loro fianco. Il primo consiglio è quindi quello di contattare Tesla Italia (mail: EMEA-IT-ContactTeslaSupport@tesla.com). Ricordiamo poi che ci sono carrozzerie specializzate , come Musesti di Brescia, che fungono da Tesla Bodyshop ufficiali, e quindi possono dare una valutazione sullo stato dell’auto. È poi vero quel che sostiene il lettore: com’è possibile mandare al macero un’auto con batterie, motore, interni e ruote praticamente nuovi? Parliamo tanto di economia circolare, ma poi chi ha la sfortuna di incappare in episodi come questo (senza colpa) viene lasciato solo con la sua auto incidentata. Abbiamo già raccontato di altri episodi analoghi e rinnoviamo l’appello a chi ha informazioni utili a inviarcele a info@vaielettrico.it, per poi farle avere all’interessato.