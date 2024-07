Come già denunciato e previsto dagli ambientalisti – da Legambiente al Wwf – lo stop alle rinnovabili approvato dal consiglio regionale della Sardegna probabilmente finirà nel cestino. Il ministro all’ambiente Gilberto Pichetto Fratin è chiaro: “A una prima lettura il blocco di ciò che è stato autorizzato è incostituzionale. Quindi la norma non è applicabile“.

Governo pronto a impugnare la legge sulla moratoria da 18 mesi

L’Ansa riferisce le parole del ministro e la risposta alla domanda sul possibile ricordo al Tar del Governo: “La legge verrà esaminata dal governo e se ci sono elementi che vanno oltre i poteri della regione Sardegna, che è regione autonoma, la impugneremo alla Corte costituzionale. Ma lo valuteremo“.

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin non è un ambientalista radicale, è pur sempre il ministro che apre al nucleare seppur immaginario (leggi), ma conosce bene il pericolo di un blocco per ben 18 mesi.

“Posso capire la campagna elettorale e la necessità di regolamentare una pioggia di istanze in un territorio come la Sardegna, ma un blocco del genere non è ammissibile. Dobbiamo raggiungere gli obiettivi“.

Il motivo oltre che ambientale – lo scioglimento dei ghiacciai e il surriscaldamento degli oceani tocca anche la Sardegna – è economico e legato allo sviluppo delle rinnovabili. Insomma non si può avere la decarbonizzazione sono con i pannelli sui tetti.

L’Italia paga cara l’energia

“Oggi in Italia paghiamo l’energia elettrica sui 100 euro a megawatt all’ora. Il nostro Paese non può mantenersi, come paese del G7, con un prezzo dell’energia che rimane doppio, a volte triplo, rispetto a paesi dell’Ue“.

Interpretazione ben diversa dai comitati no eolico e no fotovoltaico. Ribadiscono che le rinnovabili le paga di tasca propria il cittadino, con gli incentivi. Dimenticando i miliardi di euro di sussidi diretti e indiretti alle fonti fossili, peraltro responsabili di centinaia di morti e malati per l’inquinamento atmosferico. Con lo sviluppo degli impianti rinnovabili, poi, cresce il mercato, aumenta la concorrenza e scende il prezzo.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-