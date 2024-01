Non abbiamo i soldi per passare all’elettrico, lasciateci guidare in pace le nostre auto diesel che fanno 900 km con un pieno, ci scrive Tino, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

Non abbiamo i soldi, vogliamo tenerci i nostri diesel usati

“Non ne posso più di sentire le cose che dite voi e tutti gli utenti elettrici! Nessuno odia l’elettrico per principio! Si ragiona, si cerca di capire e poi… si torna sempre lì: i costi!!! Mi hanno tagliato fuori dal superbonus per la transizione elettrica in casa, non ho garage né spazio riservato e dovrei ricaricare da una postazione pubblica con abbonamento ecc. Poi i costi di acquisto! Vedo qualcuno felice di una Dacia Spring o di una Renault Zoe ecc. Ok, felice per loro. Ma perchè dovrei essere obbligato, e spero di non esserlo mai per legge nel Paese che è anche mio, a passare da un’Audi A3 1.9 TDI ad un’elettrica piccola con poca autonomia? Perchè questo è il punto: la mia A3, presa usata nel 2017, l’ho pagata 10mila €! Che cosa ci compro con 10mila € di elettrico? Un monopattino dai!!! Per un’auto di pari qualità da nuova, dovrei minimo spendere 30,40 o 50 mila €!!! Con la A3 faccio 900 km con un pieno, ho sostituite le parti essenziali con 2.500€, tagliandata, revisionata, cambio olio ogni 10mila km, va da Dio!!! Ragazzi, la maggior parte degli italiani non ha soldi né strutture private per l’auto elettrica!“.

Non abbiamo i soldi, lunga vita a benzina e gasolio: perché invece ci demonizzate?

“Ci sarà in corso una guerra tra i due mondi, ma noi, poveri utenti, ci siamo in mezzo. Schiacciati e anche intimoriti dagli annunci da fine del mondo per cui non potrò più circolare assolutamente in città, ma forse ovunque, tra qualche anno!!! È angosciante! Stanno stringendo una morsa!!! Ma basta!!! Chiudo con un esperienza del tutto personale. Per pura prova sono stato invitato a fare un breve giro sull’auto elettrica di un conoscente ed è stato, per me, davvero brutto, ma brutto proprio! Un silenzio assordante, un vuoto incolmabile, uno spazio interno invivibile, un trauma insomma! Ma questo è solo un’emozione privata che spero di non essere costretto a vivere!!! Lunga vita a benzina e gasolio, o ai combustibili che volete, purchè si senta lo schioppo e poi olio e cambio manuale!!! Per favore piantatela di demonizzare! Liberi voi di andare in elettrico, ma liberi noi di andare a combustione! Per favore!!!“. Tino Dolmetta

Sentirsi vittime di una congiura che non esiste

Risposta. Non si capisce perché il raffronto nei prezzi venga fatto tra un’auto diesel usata e un’elettrica nuova. Ma soprattutto perché Tino e molti altri lettori che ci scrivono si sentano perseguitati dall’arrivo dell’auto elettrica. Nessuno li obbliga a comprarla e, con ogni probabilità, verrà rinviata anche la scadenza del 2035 per la vendita di auto benzina-gasolio (mancano 11 anni, comunque). Questo atteggiamento è frutto del can can che una certa politica e un uso distorto dei social fanno per contrastare l’arrivo di ogni forma di mobilità più pulita. Convincendo la gente che è in corso una congiura dei poteri forti per portare tutti noi alla rovina. La storia dei decenni che abbiamo alle spalle racconta qualcos’altro. E cioè che senza la tanto vituperata UE saremmo ancora a comprare le Euro zero, con un’aria molto più avvelenata di quella che respiriamo oggi nelle città. Aria che, peraltro, ogni anni porta tuttora molti nostri concittadini ad ammalarsi e a morire. Ma di questo non importa a nessuno.

