Nomine: Tropea in Smart, Di Stefano in Free2Move Solutions

Nomine: Tropea lascia Enel X e torna “a casa”

Lucio Tropea torna dall’altra parte della barricata: dal 1° aprile è di nuovo in Smart Italia, che aveva lasciato tre anni fa per passare in Enel X. Ma nel frattempo il mondo è cambiato anche sul fronte Smart. La piccola citycar non fa più capo solo a Daimler Mercedes, ma a una joint-venture di cui la cinese Geely Holding possiede il 50%. Tropea, 41 anni, riporterà direttamente a Dirk Adelmann, CEO Smart Europe. E avrà il compito di sviluppare l’organizzazione italiana del marchio che da sempre, proprio in Italia, conta il più alto numero di appassionati a livello mondiale. Tropea ha iniziato la carriera in una società di consulenza, per poi entrare nel 2004 in Mercedes-Benz Italia come analista del mercato dell’usato. Dal 2015 al 2018, è stato responsabile vendite Smart in Italia, contribuendo a diverse iniziative come i parcheggi con ricariche riservati ai pionieri dell’elettrico. Ora il ritorno in Smart (qui il comunicato), marchio ormai solo-elettrico, per preparare il lancio del nuovo modello, atteso nel 2022.

Di Stefano guida la jv tra Stellantis e Engine EPS