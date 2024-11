Noleggio operativo delle colonnine

Un nuovo servizio alle aziende che si avvicinano alla mobilità elettrica: il noleggio operativo delle infrastrutture di ricarica. Lo offre Domorental grazie alla collaborazione strategica con Enel X.

La soluzione prevede che Domorental si occupi del noleggio operativo delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici di Enel X, consentendo alle aziende di accedere a soluzioni finanziarie flessibili. Così le aziende potranno usufruire di tecnologie avanzate senza immobilizzare capitali, ottimizzando i costi operativi e migliorando l’efficienza gestionale.

Domorental (qui il sito), fondata nel 2017 da Claudio Mombelli, è una realtà specializzata nel noleggio operativo di beni e impianti, trasformando l’acquisto di asset industriali e tecnologici in un servizio erogato tramite il pagamento di un canone ricorrente. Questo modello innovativo permette alle accedere alle tecnologie più avanzate senza gravare sui bilanci con debiti finanziari.

Domorental si inserisce con forza nei macro-trend della transizione energetica e della

sostenibilità, sviluppando progetti chiavi in mano per settori come l’energia, le smart cities

e l’economia circolare.

Claudio Mombelli, ceo Domorental la definisce «una rivoluzione copernicana nel modo in cui gli asset vengono gestiti. Convertire gli investimenti da capex in opex significa rendere i bilanci più leggeri e flessibili. Nel contesto delle infrastrutture di ricarica, l’impianto produce valore in funzione della sua capacità operativa».

Questo è il motivo per cui, aggiunge Mombelli, «oltre l80% delle aziende con cui lavoriamo ha ottenuto la certificazione Carbon Cancelling, che rilasciamo insieme a Upgreene, certificando la compensazione di CO2 lungo l’intero ciclo produttivo».

Guarda il VIDEO e LEGGI L’ARTICOLO: Webinar sulla ricarica aziendale, la soluzione finale by Virta

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –