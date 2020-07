Noleggio a lungo termine, Birò entra nella flotta LeasePlan

Anche il quadriciclo da città Birò entra fra i modelli elettrici offerti a noleggio da LeasePlan. «E’ un mezzo mezzo sicuro, pratico ed ecosostenibile» scrive la mutinazionale del noleggio a lungo termine che gestisce 1,9 milioni di veicoli nel mondo.

Con la riapertura delle attività economiche e lavorative, argomenta LeasePlan, sono emersi i rischi del car sharing e del trasporto pubblico. Alcuni utenti di questi servizi non si sentono più sicuri nell’utilizzare vetture condivise e mezzi pubblici. La città ha bisogno di vivere nuove distanze e nuovi orizzonti green: per rispondere a questo grande cambiamento con un gesto semplice, perché non noleggiare una minicar elettrica?

Birò è la soluzione di LeasePlan che anticipa i bisogni e le soluzioni. Il piccolo veicolo elettrico dell’italiana Estrima è offerto nelle due versioni Birò Big e Birò Winter. Entrambe dispongono di batteria estraibile per eviare furti e ricaricare con comodità anche in ambienti chiusi (leggi).

Estrima è stata fondata a Pordenone nel 2008 da Matteo Maestri per creare, produrre e distribuire Birò, veicolo elettrico leggero a 4-ruote. Nel giugno del 2009 è iniziata la produzione e ad oggi sono stati venduti 3.500 veicoli, di cui la metà all’estero. Nel 2010 e 2011 Birò è stato il prodotto best-seller in Italia. Dal 2012 ha lanciato tre diverse opzioni di batteria e nel 2013 ha introdotto il sistema Re-Move, che permette di rimuovere la batteria.

