Nolan. Per il 2024 nuovi modelli e un progetto ambizioso

Enrico Pellegrino chiude la conferenza stampa precisando che i quattro caschi presentati sono già l’inizio concreto di un nuovo percorso, che le cose dette non sono solo parole ma sono già dei fatti. Quali cose? Il CEO di Nolan ha aperto l’incontro con i giornalisti parlando del futuro di Nolan e dell’ambizione di fare crescere il brand lombardo fino a diventare il più grande del mondo. Non come fatturato o come numeri, ha precisato, ma come qualità e design. Il fatto che un casco garantisca la massima sicurezza e che sia un concentrato di tecnologie deve essere un concetto assodato. Quello a cui Nolan ambisce è andare oltre, diventare parte integrante della vita dei motociclisti e che i motociclisti siano orgogliosi si avere un casco Nolan.

Come riuscirci? La ricetta passa attraverso cinque ingredienti: l‘utilizzo di materiali all’avanguardia e di alta qualità; l’applicazione di tecnologia avanzata e costante ricerca di un design accurato; l’artigianalità made in Italy; la sicurezza e l’innovazione; prestazioni e comfort su misura.

Nolan punta a valorizzare l’interazione tra la tecnologia più spinta e l’artigianalità della manodopera. Il made in Italy, oltre che essere fattuale (con il 90% dei fornitori nazionali), è una mentalità alla continua ricerca del bello oltre la funzione. Insomma, Nolan punta a spiccare il volo e ha tutti i numeri per farlo.

Vanta infatti oltre mezzo secolo di storia ed è all’avanguardia nel settore. Ha spalle larghe visto che dal 2019 Nolangroup , insieme a Shark , Troy Lee Designs, Segura, Bering, Cairn e C asco , fa parte di 2Ride Holding. A Brembate di Sopra, vicino a Bergamo, lavorano oltre 350 persone in un impianto produttivo di o ltre 33.000 metri quadrati. Sotto lo stesso tetto trovano spazio anche due dipartimenti interni di Ricerca e Sviluppo, Dipartimento Esperienza, Centro Stile, Controllo Qualità, Vendite, Marketing e Amministrazione. Nolan nella sua storia ha prodotto più di 22 milioni di caschi con oltre 8.000 articoli in 71 Paesi nel mondo. Se scendiamo in pista sono 74 i titoli vinti da piloti con in testa un casco Nolan.

Poggiando su fondamenta così solide il gruppo punta in alto e per farlo ha già messo in campo più o meno piccole strategie. La più importante è quella di riunire sotto il nome Nolan i tre marchi storici (Nolan, X-Lite e Grex). I prodotti realizzati in fibra verranno valorizzati con la firma Xseries.

Le novità Nolan 2024

Come anticipato sono quattro le novità Nolan 2024, nei segmenti racing / sportivo, touring e sport-touring. Queste si aggiungono ovviamente a nove grafiche e colorazioni.

L’X-804 RS Ultra Carbon è il “best-in-class” per prestazioni e sicurezza e raccoglie il testimone dell’X-803. Un casco integrale in fibra dedicato al mondo racing e pensato per i motociclisti più sportivi. L’804 è stato totalmente riprogettato con l’obbiettivo principale di offrire maggior campo visivo al pilota soprattutto quando è in carena. I prezzi consigliati al pubblico di X-804 RS Ultra Carbon vanno da € 649,99 a € 899,99

La novità più di rottura in casa Nolan è l’N120-1. È infatti il primo flip-back realizzato dalla casa italiana. Un casco apribile che permette di posizionare la mentoniera e di bloccarla nella parte posteriore. Questo permette di usare l’N120-1 come fosse un jet e di godere anche della protezione aerodinamica della visiera, cosa non possibile con i normali caschi apribili. È un casco che Nolad ha pensato per chi vuole coniugare l’essenza sportiva e quella touring. L’N120-1 ha la doppia omologazione come jete e come integrale (UN/ECE 22-06 P/J). Il prezzo consigliato al pubblico di N120-1 va da € 369,99 a € 469,99. Sarà disponibile da novembre 2023.

Per chi ama i modulari arriva anche un’altra novità, l’N100-6. Un flip-up in policarbonato che rappresenta l’evoluzione del l’N100-5. Anche in questo caso è omologato UN/ECE 22-06 P/J. Il prezzo consigliato al pubblico di N100-6 va da € 399,99 a € 529,99. Sarà disponibile da febbraio 2024.

N60-6 Sport chiude le novità 2024. Un casco integrale in policarbonato che riprende il solco tracciato dall’N60-6 e si rivolge ai motociclisti più adrenalinici e sportivi offrendo un prezzo più abbordabile rispetto ai modelli in fibra. Il prezzo consigliato al pubblico di N60-6 Sport va da € 249,99 a € 279,99.

