Noi privilegiati col fotovoltaico? No, volere è potere

“ Quindi non ho seconde auto, come ‘dovrebbero’ essere secondo l’autore dell’articolo, ma due ‘prime auto’ con autonomie dignitose. Le usiamo mia moglie ed io per andare al lavoro e quando siamo insieme le alterniamo a seconda del numero di passeggeri o della percentuale di carica della batteria. Ma tornando alla questione Condominio, sicuramente esiste un contatore condominiale con potenze importanti a cui sono collegati vano scala, ascensori, luci esterne etc. etc. Probabilmente esistono spazi o piazzali comuni in cui installare una wall-box e segnare un paio di posti riservati alla ricarica. Esistono sistemi elettronici (transponder, chip, schede magnetiche…) per identificare il condomino che utilizza il servizio di ricarica. E può essere definito in assemblea un prezzo onesto a kWh da addebitare ai condomini in fase di conguaglio delle spese. E rendere conveniente il ‘pieno’ anche senza pannelli fotovoltaici condominiali. E tutte le spese di installazione e manutenzione sarebbero a carico di più utenti, non di un solo ‘privilegiato’. Volere é potere “ . Michele Ravagni