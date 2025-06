Noi donne ricarichiamo senza problemi, basta luoghi comuni

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Noi donne ricarichiamo e usiamo le auto elettriche senza problemi. Alcune lettrici hanno reagito irritate a un passaggio del resoconto di un lettore, dopo un anno con l’Audi Q4: “Non oso pensare mia moglie che maneggia con app che non funzionano e con un cavo che non è certamente leggero e maneggevole”.

Noi donne ricarichiamo e gestiamo le app senza chiedere aiuto a nessuno: io con la mia Tesla…

Ecco per esempio quel che ha scritto sul nostro forum Paola Carli: “Vorrei dire al signor Paolo che, se lui ha avuto tutte queste insormontabili difficoltà a gestire l’auto elettrica, non necessariamente la moglie o un’altra donna avrà i suoi stessi problemi. Non se ne può più di leggere nei forum e sui social queste stupidaggini da certi guidatori. Personalmente non ho nessuna difficoltà a gestire le diverse app. Nonostante abbia una Tesla, specialmente all’estero dove viaggio spesso, ho raccolto una serie di app che mi permettono maggior risparmi.

E ho preso alcune tessere informandomi prima per ottimizzare la copertura in Europa. Sono addirittura in grado di sollevare un cavo senza chiede soccorso a un uomo e programmo viaggi senza problemi. Ma soprattutto ho un marito che mai al mondo si permetterebbe di fare affermazioni del genere. Forse il problema non è l’Audi del signor Paolo, forse eh, ma che ne so io che sono solo una donna?”.

Risposta. Questo sito non è nato per fare polemiche e non abbiamo deciso di pubblicare questo intervento per alimentare una contrapposizione tra donne e uomini. Però ci sembrava giusto dare evidenza alla replica di Paola, perché rende giustizia di una situazione reale.

Non c’è nulla che renda l’auto elettrica meno adatta alle donne che agli uomini. E anzi: la nostra esperienza nelle stazioni di ricarica parla di coppie o famiglie in cui è lei a prendere in mano la situazione. Perché noi uomini, a volte, siamo imbranati assai e c’è una lei a toglierci d’impaccio.

