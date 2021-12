No ricariche no party: Sud dimenticato, la rabbia sale

No ricariche, no party… Siamo a fine 2021 e la situazione al Sud resta penosa, come ci racconta Claudio, lettore calabrese proprietario di una Volkswagen ID.3.. Come può diffondersi la mobilità elettrica, senza colonnine in cui rifornire?

No ricariche…/ “Calabria e Sicilia, situazione tragica”

Ecco lo sfogo di Claudio Antonuccio: “Io e mia moglie siamo da poco più di due mesi possessori di una ID.3 77 kWh e siamo molto soddisfatti dell’auto. Ma la situazione delle colonnine di ricarica è alquanto tragica…La Salerno-Reggio Calabria è totalmente sprovvista, a parte due colonnine da 60 kW in direzione nord (direzione sud: nulla). E le colonnine fuori dall’autostrada sono molto spesso da 11 kW in AC... Ho persino scritto ad ANAS per avere informazioni circa possibili installazioni, ma non mi hanno nemmeno risposto…Chiaro messaggio di quanto sia alla loro attenzione la problematica delle colonnine in autostrada. Dovendo viaggiare frequentemente tra Messina e Catanzaro (circa 320 km andata-ritorno) per lavoro, riesco a fare andata e ritorno con un’unica carica. Ma questo cercando di dosare al meglio la batteria, in quanto l’autostrada presenta molti tratti in salita. Altrimenti i tempi di percorrenza si dilatano a dismisura”.

“Così ti costringono a tornare indietro alle auto tradizionali”

“In Sicilia la situazione è persino peggiore“, continua Claudio “Se si vuole andare da Messina verso il distretto commerciale di Catania non c’è nemmeno l’ombra di colonnine…Neanche in uno dei più grossi centri commerciali della zona…Fortunatamente a casa siamo riusciti ad installare una presa di ricarica domestica. Ma gli spostamenti autostradali sono fortemente limitati per la rete di ricarica praticamente assente. Non è questo il modo di incentivare l’elettrico…Così si spinge chi ha deciso di acquistare un’auto elettrica a tornare sui propri passi a favore di motori endotermici. Il problema, il più delle volte, non è il tempo di ricarica. Quanto la totale assenza di un’infrastruttura di che permetta di viaggiare con serenità anche su lunghi percorsi in autostrada. Pessima anche la situazione degli stalli per auto elettriche in un parcheggio di fronte al Palazzo della Regione Calabria a Catanzaro.. Per ricaricare ho dovuto, in entrambe le occasioni in cui mi sono trovato a farlo, parcheggiare sugli stalli degli scooter“.

SECONDO NOI. Verrebbe da citare il compianto Rino Gaetano, calabrese, col suo “ma chi me sente...”. Claudio ha scritto una mail alla Regione Calabria. Nessuna risposta. Poi ha saputo dal personale di guardia al Palazzo della Regione che la “gestione” del parcheggio è del Comune di Catanzaro. Ha telefonato alla Polizia Municipale. Risposta: mandi una Pec con le foto. Dopo questo ennesimo racconto, non serve uno scienziato per capire come mai al Sud si vendano così poche “auto con la spina”. Nel 2021 se ne sono immatricolate 11.661, su un totale di 124.913. Nemmeno il 10%: no ricariche… (M.Te).