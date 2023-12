No ricarica, scambio batterie: accordo Stellantis-Ample

No ricarica, ma scambio di una batteria scarica con una carica: Stellantis batte anche questa strada e si accorda con Ample per esplorare questa tecnologia.

No ricarica, 5 minuti e riparti con batteria al 100%

Il video con cui Apple spiega come funziona la sua tecnologia di Modular Battery Swapping

Le soste di ricarica sono troppo lunghe? Stellantis gioca la carta del Modular Battery Swapping di Ample. Bastano pochi minuti, la stessa durata di un pieno di benzina, per sostituire la batteria scarica, sostando all’interno di una stazione di scambio. È una tecnologia già in uso da diversi marchi cinesi, Nio in particolare. L’avvio del programma pilota Stellantis-Ample è previsto per il 2024 a Madrid, in Spagna, su una flotta di 100 Fiat 500e nell’ambito del servizio di car sharing Free2move di Stellantis. Le batterie Ample sono progettate per sostituirsi alla batteria originale, grazie a batterie modulari che possono essere inserite in qualsiasi auto Consentendo a Stellantis di integrare questa tecnologia senza dover riprogettare le piattaforme di veicoli. Inoltre Ample assicura che le stazioni di scambio (delle dimensioni simili a un autolavaggio) consentono l’installazione in aree pubbliche in soli tre giorni. Assicurando un’infrastruttura scalabile in breve tempo.

Ma quanti abbracceranno questa soluzione? Le flotte aziendali, forse…

Quando un veicolo elettrico dotato di tecnologia Ample si avvicina a una stazione, questo viene subito riconosciuto dalla stazione stessa, grazie a un abbonamento. Il guidatore avvia il cambio della batteria dall’applicazione, ottenendo una batteria con ricarica completa in meno di 5 minuti. Tra i pregi di questa tecnologia, i due partner citano anche il fatto che la batteria originale viene meno utilizzata e quindi dura più a lungo. Ample è stata fondata nel 2014 e ha sede a San Francisco. Sul sito ufficiale viene descritta come la classica azienda californiana, con un team multietnico fatto da collaboratori provenienti da 24 Paesi, con 14 lingue diverse. Lo slogan è “Electric cars for everyone“, “Auto elettriche per tutti“, con l’idea che più si rende facile e veloce la ricarica e più cadranno le resistenze di molti potenziali clienti. Resta da capire quanti clienti europei accetteranno una soluzione del genere, ideale soprattutto per le flotte aziendali.