No moratoria in Sardegna: “Blocca rinnovabili, allunga carbone”

La moratoria di 18 mesi agli impianti eolici e fotovoltaici decisa dalla Regione Sardegna è una perdita di tempo. Fa slittare in avanti la transizione alle energie pulite e lo spegnimento delle centrali più inquinanti e obsolete. Quelle molto pericolose per la salute umana da cui deriva il 75% dell’energia prodotta nell’isola. Questo il punto di vista dei sardi che dicono no al freno a mano tirato dalla giunta regionale con la proposta di legge che, sottolineiamo, deve essere approvata dal consiglio regionale.

A tutto gas e carbone nell’isola del sole e del vento

Abbiamo consultato le fonti regionali relative alla natura dell’energia elettrica prodotta in Sardegna. I dati del terzo monitoraggio pubblicato dalla Regione, sono i numeri del 2020 elaborati nel 2022 e diffusi nel 2023. Questo il quadro: Il 75% dell’energia viene prodotta da fonte termoelettrica tradizionale: da carbone (33%) e gas naturale (34%). L’energia eolica si ferma al 13%, quella fotovoltaica al 9% e solo il 3% per l’idroelettrica come si legge nel grafico qui sotto.

Un ulteriore dettaglio dal documento regionale: “Effettuando alcune stime in base ai dati forniti dai proprietari di alcuni impianti, appare evidente come il carbone rappresenti ancora una delle fonti più utilizzate negli impianti termoelettrici (51% dei consumi totali), con una corrispondente produzione elettrica pari al 33% del totale, leggermente inferiore alla produzione elettrica da gas di raffineria (34%), i cui consumi rappresentano però solo il 40% dei consumi totali degli impianti termoelettrici“.

Sono passati più di tre anni e la situazione non è cambiata di molto, infatti solo due mesi fa il ministro alla sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera ha detto: “L’obiettivo di abbandono del carbone nel mix di generazione elettrica a partire dal 31 dicembre 2025 potrà sicuramente essere confermato per tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna, dove sarà realizzabile tra il 2026 e il 2028“. Ancora tre anni in compagnia del velenosissimo carbone.

Tiana di Legambiente: “Non perdiamo tempo con la moratoria”

In Sardegna non sono tutti d’accordo con lo stop. Il gruppo Sardegna Rinnovabile (Legambiente, Greenpeace, Wwf, Kyoto Club) ha diffuso un documento approvato e firmato da numerosi scienziati, a iniziare dal professor Nicola Armaroli, che chiedono di non approvare la moratoria e sottolineano che il cambiamento “non si affronta fermandosi diciotto mesi, perché non ce lo possiamo proprio permettere“.

Sul tema abbiamo sentito Vincenzo Tiana, storico presidente di Legambiente Sardegna e oggi responsabile energia dell’associazione. “In tutte le regioni questa proposta ha solo fatto perdere tempo. L’ultima quella dell’Abruzzo è stata annullata dalla Corte Costituzionale che ha sottolineato che la Regione non può rinunciare al proprio ruolo decisionale. La moratoria sposta i termini in modo improprio“.

Si chiede l’operatività della Regione: “Se ci sono molti progetti l’obiettivo è ottenere il meglio da queste proposte. Ci sono 50 proposte e la giunta regionale deve sentirsi impegnata su questo fronte per minimizzare l’impatto ambientale“. Chiaro: si valutino i progetti e non si fermi il processo.

Tanti terreni incolti: “Non c’è nessun assalto”

Abbiamo scritto del dato nazionale dove ci sono milioni di ettari di suolo agricolo abbandonato e incolto (leggi qui). “In Sardegna c’è un’estensione eccezionale di terreni incolti, si tratta di centinaia di migliaia di ettari. Gli impianti eolici e fotovoltaici scelti con gran rigore devono migliorare il territorio nel quale saranno collocati. Abbiamo tanto spazio, utilizziamo bene“.

Tiana è convinto: “Non c’è nessun assalto, ci sono tanti progetti ma non autorizzati. In cinque anni si è realizzato solo un impianto e approvati altri due. La Regione Sardegna deve attrezzarsi bene per dare una regolamentazione chiara“.

Guerra all’eolico offshore: un paradosso

L’ultimo punto è dedicato agli impianti offshore che hanno visto la divisione tra la Regione, la giunta precedente di centrodestra, e Legambiente, Greenpeace e Wwf favorevoli ad un impianto posizionato nel sud della Sardegna: “Distano 35 km e quindi non c’è competenza della Regione. Non c’è impatto paesaggistico, da terra si vedono solo dei puntini mentre arriva energia pulita da rinnovabili con vantaggio per i cittadini“.

Dal punto di vista ecologico? “Questi impianti impediscono la pesca a strascico così da aumentare la salvaguardia dei fondali, possono dare un contributo alla ricerca scientifica dove nei generatori si possono posizionare stazioni di ricerca e adottare delle misure specifiche a tutela dell’ambiente“.

Domani (21 maggio) la presidente della Regione Alessandra Todde incontrerà il ministro Pichetto Fratin. Un faccia a faccia molto atteso.

