No della Meloni a “un futuro solo elettrico“: secondo la premier si rischierebbe di portare al collasso l’intera industria automobilistica europea.

“Rischio di collasso per l’intera industria europea dell’auto”

“Nel medio periodo ci diamo l’obiettivo di riaprire il capitolo della neutralità tecnologica. Rendendo utilizzabili tutte le tecnologie mature che possano contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti. Cogliamo con favore le aperture che stanno emergendo in questi giorni dalle parole del Commissario all’Industria, Sejourné, nonché da importanti gruppi politici al Parlamento europeo. Ci auguriamo di poter fare ulteriori e significativi passi avanti per correggere una traiettoria sbagliata che sta causando fortissime difficoltà“. Così Giorgia Meloni parlando della crisi del settore auto alla Camera in vista del prossimo vertice Ue. “Parliamo, come tutti sappiamo, di un settore fondamentale per il futuro, per la competitivita’ dell’industria europea“, ha proseguito la premier. “Eppure il quadro che abbiamo davanti è tutt’altro che positivo. Le cause all’origine delle difficoltà del settore sono diverse. E tra queste figura certamente l’aver imposto un modello di decarbonizzazione basato unicamente sull’elettrico“.

No della Meloni anche alle multe previste a partire dal 2025

“Per questo motivo come Italia, insieme alla Repubblica Ceca e col sostegno di altri partner europei, ci siamo fatti promotori di un’importante iniziativa finalizzata a proporre una strategia alternativa“, ha proseguito la premier. “Lo scopo di questa nostra iniziativa contenuta nel non-paper per una nuova politica europea per l’automotive promosso dal ministro Urso, è di fornire idee e spunti per agire con urgenza a livello europeo. E scongiurare conseguenze irreversibili. Chiediamo nell’immediato la sospensione delle multe nei confronti delle case costruttrici, multe che stanno già portando alla chiusura di importanti stabilimenti proprio per evitare di incorrere in quelle penalità“, ha concluso la premier. Purtroppo si continua ad affrontare il tema in modo ideologico, cercando un capro espiatorio per la crisi attuale (l’elettrico) senza andare a vedere le cause reali. Da ricercare soprattutto nell’inusitato aumento dei prezzi registrato da tutte le auto negli ultimi anni, con l’effetto di tagliare fuori grandi fette di popolazione.

