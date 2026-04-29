No alla sospensione dell’ETS: Bruxelles boccia l’Italia e il decreto bollette













La Commissione europea ha di fatto stoppato le pressioni italiane per la sospensione del sistema ETS, il mercato delle emissioni di CO₂, considerato uno dei pilastri della politica climatica europea. Bruxelles, nell’ambito delle nuove regole sugli aiuti di Stato legati alla crisi energetica, ribadisce che gli Stati membri non possono aggirare il meccanismo. Una decisione che impatta direttamente il dibattito italiano su bollette e prezzi dell’energia, ma anche sulla traiettoria della transizione energetica.

La posizione europea emerge in modo chiaro: eventuali misure nazionali per ridurre i costi energetici devono essere temporanee, mirate e compatibili con gli obiettivi climatici. Non è quindi percorribile una sospensione strutturale dell’ETS, come ipotizzato dal governo italiano nel decreto bollette.

Il nodo ETS nel decreto bollette italiano

Al centro dello scontro c’è il meccanismo proposto dall’Italia per “neutralizzare” il costo dell’ETS, trasferendolo dai produttori ai consumatori finali. L’obiettivo dichiarato era abbassare il prezzo dell’elettricità sul mercato nazionale, in un contesto segnato dalla volatilità del gas e dalle tensioni geopolitiche.

Tuttavia, secondo diverse analisi, questa impostazione rischia di indebolire il segnale di prezzo del carbonio, cioè proprio quel meccanismo che incentiva imprese e operatori a ridurre le emissioni. L’ETS infatti si basa sul principio “chi inquina paga” ed è progettato per rendere progressivamente meno conveniente l’uso dei combustibili fossili.

Dal punto di vista italiano, resta il problema reale del caro energia. Ma secondo il think tank ECCO, il nodo principale non è l’ETS bensì la forte dipendenza dal gas, che espone il sistema elettrico nazionale alla volatilità dei prezzi internazionali.

Bruxelles difende il pilastro della transizione

La risposta europea non è solo tecnica, ma politica. L’ETS viene considerato uno strumento centrale per la sicurezza energetica e la decarbonizzazione. Senza questo sistema, secondo la Commissione, l’Europa consumerebbe molto più gas, aumentando la propria vulnerabilità energetica.

Non a caso, Bruxelles ha ribadito che le misure emergenziali devono preservare il funzionamento del mercato interno e non creare distorsioni tra Stati membri. Una linea già emersa nelle discussioni del Consiglio europeo, dove è stato escluso un congelamento del sistema ETS anche in presenza della crisi energetica.

Questo orientamento conferma una priorità strategica: mantenere un quadro regolatorio stabile per favorire gli investimenti nelle rinnovabili, considerati la vera leva per ridurre strutturalmente i prezzi dell’energia.

Implicazioni per l’Italia e il mercato elettrico

Per l’Italia si apre ora una fase di confronto con Bruxelles. Il rischio, in assenza di modifiche, è quello di vedere alcune misure nazionali non compatibili con le regole europee sugli aiuti di Stato.

Dal punto di vista industriale ed energetico, la questione è tutt’altro che marginale. Intervenire sull’ETS significa incidere su uno dei principali driver degli investimenti in tecnologie pulite, ma anche sull’equilibrio del mercato elettrico europeo.

In prospettiva, il tema si intreccia con l’evoluzione del sistema ETS stesso, che sarà oggetto di revisione nei prossimi mesi e che si allargherà con l’ETS 2 ai settori di trasporti ed edifici.

La sfida per l’Italia resta quindi trovare strumenti efficaci per ridurre il costo dell’energia senza compromettere la traiettoria di decarbonizzazione. Un equilibrio complesso, ma inevitabile in un sistema energetico sempre più integrato a livello europeo.