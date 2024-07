No alla Renault in Free to X: perché?

No alla Renault in Free to X: da diversi mesi circola la voce di un interessamento del gruppo francese al network di ricarica. Ora c’è la conferma (e la polemica).

No alla Renault De Meo sbotta: “Andremo in Spagna…”

È stato il numero uno di Renault, Luca De Meo, ad aprire la questione senza tanti peli sulla lingua. In un’intervista al Corriere, il top manager è stato chiamato in causa su un presunto veto di Giorgia Meloni all’ingresso francese nella rete di ricarica ora controllata da Autostrade per l’Italia. Risposta piccata: “La nostra proposta è buona per l’Italia, potenzierebbe le infrastrutture di ricarica e aiuterebbe gli italiani a viaggiare con l’auto elettrica. Ma se la porta è chiusa, peccato: investiremo in Spagna o altrove”.

Come si sa, Renault è controllata dallo Stato francese e i nostri rapporti con Parigi in questa fase sono tutt’altro che buoni. Ma c’è da chiedersi se questo atteggiamento sovranista in economia faccia veramente bene all’Italia, in particolare in un settore come quello della mobilità elettrica. Gioverebbe a Free to X l’ingresso di un socio di peso come Renault? Vediamo…

Una delle poche esperienze italiane di successo

In un Paese che non è certamente all’avanguardia nell’auto elettrica, si può dire che Free to X è una delle poche esperienze di successo. In poco più di tre anni, ha installato un centinaio di stazioni di ricarica ad alta potenza nelle nostre principali autostrade, peraltro con colonnine made in Italy come le Alpitronic.

La qualità del servizio viene spesso elogiata, anche e soprattutto dai turisti stranieri che attraversano il Bel Paese, che fuori autostrada trovano a volte situazioni carenti. Perché una società del genere fa gola a Renault? Perché il gruppo francese continua a puntare forte sull’elettrico e continua a misurarsi con competitor che dispongono di reti di ricarica HPC proprie.

Tesla ha i suoi Supercharger, mentre i costruttori tedeschi (più Ford e Hyundai) hanno Ionity. E Volkswagen in joint venture con Enel X ha fondato Ewiva. Consentendo ai clienti di rifornire a prezzi agevolati nei viaggi più lunghi.

No alla Renault: gol o autogol?

Perché dunque sbarrare la strada a Renault? Forse al nostro governo sfugge che nell’elettrico l’auto è solo una parte di un ecosistema che va ben al di là di un motore e un pezzi di lamiera.

Si continua a parlare di portare investimenti stranieri in Italia, ma poi si fanno continui dispetti a chi avrebbe la possibilità di farlo. In primis nei confronti di Stellantis, costretta a rinunciare al nome Milano per il Suv elettrico Alfa Romeo e poi a togliere la bandierina tricolore dalle Fiat Topolino made in Marocco.

È questa la strada giusta? De Meo fa notare senza tanti complimenti che questi atteggiamenti hanno una conseguenza sola: aiutare la gettonatissima Spagna a fare incetta di altri investimenti. Anche nell’elettrico. A meno che si consideri Free to X un’azienda di interesse strategico, il che fa un po’ sorridere.

Noi pensiamo invece che accogliere investitori di peso come Renault sarebbe la giusta valorizzazione del lavoro fatto dal management di Free to X. Al giusto prezzo e condizioni, ovviamente.