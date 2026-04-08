No al nucleare anche dalla Norvegia (per ora)

No al nucleare dalla Norvegia: il Comitato di esperti nominato dal governo ha presentato il suo verdetto dopo un anno e mezzo di lavoro. Lasciando però aperta una porta…

No al nucleare: “I prezzi non sono competitivi”

Il comitato era stato formato con esperti in fisica, tecnologia, economia, diritto, etica e scienze sociali . Il rapporto finale, “Energia nucleare in Norvegia? Vantaggi, svantaggi e prerequisiti”, è stato consegnato al ministro norvegese dell’energia Terje Aasland. Con due raccomandazioni principali:

La Norvegia non dovrebbe avviare un processo di energia nucleare su vasta scala in questo momento.

su vasta scala in questo momento. Ma dovrebbe costruire competenze che renderanno più facile prendere una tale decisione in futuro.

I calcoli del comitato, scrive Energy Watch, mostrano che l’energia nucleare, anche nelle ipotesi più ottimistiche, richiede prezzi dell’elettricità di almeno 1,13 NOK (0,10 EURO)/ KWh. Per coprire i costi. Ma il prezzo stimato dell’elettricità a lungo termine in Norvegia è di NOK 0,50-0,80. “Se l’energia nucleare deve essere prodotta in Norvegia, gli investitori privati devono trovare redditizio investirci. Ma in tal caso, i costi di investimento devono essere inferiori del 70-80% rispetto a quelli stimati”.

“Espandere altre fonti, come idroelettrico, eolico e solare”

Il comitato sottolinea che le conclusioni sono allineate con la situazione in Svezia e Finlandia. Dice le principali aziende energetiche, come Vattenfall e Fortum, fanno presente che non possono costruire nuove centrali senza ampi sostegni governativi. “Il comitato non vede alcuna solida giustificazione socio-economica per sostenere l’istituzione dell’energia nucleare in Norvegia”. Che fare dunque? Non è detto che il Governo decida di rinunciare al nucleare. Ma anche in questo caso, secondo il Comitato, la produzione non inizierà prima della metà degli anni 2040, al più presto.“Nel frattempo dobbiamo espandere altre fonti. E abbiamo alternative. Come il miglioramento delle centrali idroelettriche e l’espansione dell’energia eolica e solare”. Gran parte del dibattito norvegese si è concentrato sui piccoli reattori modulari (SMR). Il comitato è scettico anche su questi come soluzione immediata: non sono state costruite fabbriche, nessun modello è stato standardizzato. Ed è molto incerto quanto saranno convenienti gli SMR.

– Leggi anche: fare chiarezza sul nucleare, uno studio da consigliare