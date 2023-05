RQi, la prima moto NIU arriverà anche in Europa? Quando?

Si torna a parlare della prima naked del colosso cinese NIU. A due anni di distanza dal suo debutto ufficiale ad Eicma 2021, la versione di serie della moto elettrica RQi è finalmente pronta a sbarcare sul mercato cinese.

Il progetto non è quindi naufragato, come alcuni ipotizzavano vista la lunga attesa, anche se per vedere la prima moto NIU sulle nostre strade bisognerà attendere.

Lo sbarco europeo, infatti, non è stato ancora ufficializzato, anche se dalla Germania rimbalzano notizie di alcuni preordini già avviati.

Prestazioni da 125, con boost per scattare nel traffico

Per quanto riguarda l’arrivo in Italia usiamo per ora il condizionale, confidando che prima o poi la RQi arriverà. Con quali caratteristiche? Molto probabilmente con quelle toccate con mano due anni fa, nella sua presentazione al Salone di Milano.

Parliamo di una moto elettrica equiparabile per prestazioni ad un 125 cc, quindi di stampo urbano o poco più. Una naked molto compatta, dalle linee moderne anche se non particolarmente accattivanti.

A livello di prestazioni, la RQi dispone di un motore centrale con potenza di 5 kW (7,5 kW di picco), che la spinge fino a 110 km/h e, grazie ad uno speciale boost (Launch Mode), le garantisce accelerazioni fulminee sia a bassa che ad alta velocità. Questo almeno quanto dichiarato dal costruttore.

Ad alimentare la moto sono due batterie agli ioni di litio (72V – 36Ah), con una capacità complessiva di 5,2 kWh. Si possono ricaricare on board ma anche rimuovere per un “pieno” da presa domestica. I tempi di ricarica sono indicati in 4 ore per ciascuna batteria.

La Casa garantisce autonomie tra i 110 e i 120 km con una sola ricarica.

Niente fronzoli per la RQi, ma molta sostanza

Altri dettagli a noi noti riguardano la trasmissione (a catena), il peso (186 kg) e il sistema frenante (con ABS), munito di singoli dischi all’anteriore e al posteriore. C’è poi anche il controllo di trazione.

Il design, come detto, è semplice, senza particolari virtuosismi stilistici. Immancabile il faro tondo simbolo del brand.

A livello tecnologico, infine, la RQi dispone di un display a colori TFT e di due piccole telecamere anteriore e posteriore, per aumentare il livello di sicurezza.

NIU poi si affida alla propria App di sistema per la consueta connettività via smartphone.

NIU inizia dalla Cina, poi…

La prima moto NIU doveva essere già disponibile nel 2022 ma i tempi si sono dilatati. Ora si riparte dalla Cina e poi si vedrà.

Per quanto riguarda il prezzo di lancio, due anni fa era stato fissato a 6.990 euro. Oggi si parla di preordini in Germania a partire da 9.900 euro. La verità starà nel mezzo?

– Iscriviti gratuitamente a Newsletter e canale YouTube di Vaielettrico –