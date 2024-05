NIU, nuovo flagship store Milano Loreto

NIU apre uno store monomarca in zona Loreto – Città Studi, a Milano. Dimostrazione di un sempre maggior radicamento del brand cinese sul mercato italiano.

Crisi del mercato degli scooter elettrici? Non per NIU e non a Milano. I marchio leader mondiale di veicoli elettrici a due ruote, come primo passi dopo la nascita di NIU Italia, mette a terra un altro passo concreto. L’apertura di uno store mono marca rafforza la presenza fisica del brand e il radicamento nel territorio.

Il nuovo punto vendita NIU Loreto si trova in viale Lombardia (zona Città Studi) a Milano. È già pienamente operativo, ma l’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 7 Giugno. Lo store ha una superficie di 120 mq e consentirà di scoprire e toccare con mano l’intera gamma NIU: scooter, moto e monopattini elettrici. Chi sta valutando l’acquisto potrà anche provare i diversi modelli e chi invece è già possessore di un veicolo NIU potrà trovare assistenza tecnica completa.

Lo store di Milano Loreto è il 60esimo dealer NIU in Italia e il 4 negozio monomarca.

NIU Italia

La nascita di NIU Italia ha portato subito alcune novità. La prima è un riposizionamento sul mercato con un generale abbassamento dei prezzi che si abbassano di circa il 15%. Una mossa per invogliare ancora di più gli indecisi a passare all’elettrico. E sempre rimanendo in tema NIU vuole sradicare anche uno dei timori paure più diffuse: l’esorbitante prezzo delle batterie. Molte persone infatti temono di dover spendere somme ingenti in caso (al di fuori della garanzia) si debbano sostituire le batterie. NIU ha allora deciso di annullare quasi del tutto i margini di guadagno sulle batterie e vendere ai prezzi più bassi possibili.

