Niu a Eicma con la nuova linea griffata Diesel

Scatenata Niu: nuove e-bike, nuovi monopattini e una linea griffata Diesel. Tutto questo a Eicma 2022 nel padiglione 11 S 26 e nell’area test ride Motolive

Tanta carne al fuoco in casa NIU Technologies. L’azienda cinese con decine di punti vendita in Italia annuncia nuove soluzioni di mobilità leggera in uscita da qui ai primi mesi del 2023. Si tratta dell’e-bike BQi C3 Pro dotata di accessori cargo (da marzo 2023), KQi1 Sport e KQi Youth kick scooter (da dicembre 2022). L’azienda leader mondiale della mobilità urbana elettrica ha anche annunciato proprio nello stand di Eicma una collaborazione con Diesel, creatura di Renzo Rosso e ora brand internazionale ben oltre il jeans.

Partiamo proprio dalla featuring che unisce mobilità elettrica e moda casual. Accomuna due marchi, Niu e Diesel, per creare una collezione Chrome audace e unica. Si tratta di un effetto cromatico combinato con l’iconico logo rosso di Diesel che ispira la collezione. La partnership vedrà in concreto il rilascio di due esclusivi modelli: uno scooter Diesel x NIU edition MQi GT e un monopattino elettrico Diesel x NIU edition KQi2.

Niu e Diesel in una innovativa collaborazione

«Questa partnership incarna il nostro impegno per lo stile e il design, creando al contempo un’audace interpretazione contemporanea». Afferma Mei-ling Wong, responsabile del branding a NIU. MQi GT raggiunge una velocità di 100 km/h. Con una potente coppia, questo scooter è stato progettato per offrire una potente accelerazione con un motore da 5 kW alimentato da due batterie rimovibili da 72v 26aH. I motociclisti possono scegliere tra 3 modalità di guida, mentre l’iconica luce stile halo offre un’illuminazione brillante. Con ruote da 14 pollici, MQi GT si adatta a una buona varietà di condizioni stradali con facilità, mentre i freni sono a doppio disco anteriori e posteriori. Attraverso l’app smart NIU i rider possono godere dei vantaggi dell’accensione senza chiave, dell’antifurto, del tracciamento GPS e anche personalizzare il cruscotto a colori TFT intelligente.

Il pluripremiato monopattino KQi2 invece offre prestazioni perfette in città con una velocità massima di 25 km/h e 40 km di autonomia. La potente batteria al litio da 48V offre un’accelerazione rapida e affronta le pendenze cittadine con facilità. Inoltre, con manubrio largo e grandi pneumatici da 10″, il KQi2 garantisce un equilibrio ottimale e una sterzata senza sforzo. Il KQi2 ha un design pulito e minimalista con freno a tamburo, mentre attraverso l’app NIU si può bloccare il monopattino, personalizzare la velocità massima, visualizzare la cronologia delle corse e altro ancora.

L’edizione NIU x Diesel MQi GT sarà disponibile nei negozi NIU da febbraio 2023 a 6.999 € in Europa. Il monopattino elettrico KQi2 edizione NIU x Diesel sarà disponibile nei negozi NIU e Diesel da aprile 2023 a 699,00 € in Europa.

BQi C3 Pro e-bike da 100 km di autonomia

BQi C3 Pro e-bike, con pedalata assistita e velocità massima di 25 km/h, offre un’autonomia eccezionale fino a 100 km grazie al suo esclusivo sistema a doppia batteria. È dotata infatti di due batterie LG sostituibili con una capacità di 48 V 19,2 Ah. Dunque l’e-bike offre il doppio dell’autonomia rispetto ai marchi della concorrenza. Inoltre, con il suo posizionamento ponderato della batteria, BQi C3 Pro presenta linee pulite e semplici e un ampio telaio, sicuro e stabile. Oltre alla comodità nell’inforcare la bici.

Il BQi C3 Pro è dotata di un Gates Carbon Drive all’avanguardia che offre una soluzione più pulita, silenziosa e affidabile per i ciclisti con una manutenzione minima. I freni a disco anteriori e posteriori assicurano ai piloti di fermarsi rapidamente e in sicurezza, mentre utilizzano la luce Halo integrata e il fanale posteriore per vedere e rimanere visibili, anche nel buio della notte.

Con un portapacchi posteriore integrato, BQi C3 Pro può montare un cestello anteriore con un carico utile di 10 kg e un cestello posteriore, con un carico utile di 30 kg. Sul manubrio è inoltre possibile installare specchietti retrovisori opzionali che garantiscono una maggiore visibilità della strada retrostante, ottimizzando la sicurezza stradale. BQi C3 Pro, disponibile nei modelli grigio, bianco e nero, arriverà in Europa nei flagship store NIU e online da marzo 2023 a un prezzo di 2.999 €.

Monopattini Niu anche per bambini

Estendendo la gamma di monopattini KQi, NIU lancia anche il KQi1 Sport, al prezzo di 399,00 € in Germania e Spagna questo dicembre nei negozi e online, e disponibile in tutta Europa a partire dal 2023. Il modello entry-level, leggero e maneggevole, offre una velocità massima di 25 km/h e un’autonomia di 25 km. Inoltre, la linea elettrica di NIU si estende da ora anche ai bambini con il nuovo KQi Youth, (per i bambini dai 6 ai 12 anni), e il KQi Youth+ (per i bambini dagli 8 ai 14 anni). Disponibile a 299,00 € nei negozi a partire da gennaio 2023. I modelli colorati, con autonomia di 11 km, sono dotati di una batteria al litio da 200 W, divertente nastro adesivo intercambiabile e luci ambientali intercambiabili.

