NIU MQi GT EVO, il più potente della famiglia

Lo avevamo inserito nella lista degli scooter più interessanti in uscita in Italia nel 2022. Ora che il NIU MQi GT EVO è ufficialmente pronto ad invadere il nostro mercato vedremo se le aspettative saranno mantenute.

Produttore leader mondiale di scooter elettrici, l’azienda cinese NIU ha deciso di proporre un upgrade potenziato del MQi GT, top di gamma della famiglia MQi Series. Una linea di modelli a zero emissioni che piacciono, un po’ per il design classico senza fronzoli, un po’ perché estremamente maneggevoli negli spostamenti urbani, ma non per questo meno prestazionali.

Spunto e velocità da top di gamma

Il nuovo MQi GT EVO è paragonabile per caratteristiche tecniche ad un 125 cc. Monta un motore proprietario da 5 kW (6,5 di picco) che spinge il mezzo ad una velocità massima di 100 km/h. Le due batterie agli ioni di litio (72 V-26 aH), estraibili, garantiscono un’autonomia massima di 70 km e si ricaricano completamente in circa 5 ore.

Struttura e ciclistica sono quelle derivate dal “fratellino” MQi GT. Stesso telaio in acciaio, stesse misure, peso contenuto (128 kg con batterie), doppio freno a disco e cerchi da 14”. Anche il design è il medesimo, e valorizza a pieno il tratto distintivo di NIU: l’iconico faro a Led tondo che spicca sul frontale. Halo di ultima generazione, off course, con illuminazione ancora più ampia.

Sulle qualità degli scooter NIU nel loro utilizzo ambito urbano c’è poco da aggiungere a quanto di buono è già stato detto. Ci aspettiamo che il nuovo arrivato sia altrettanto agile e scattante, oltre ad essere il più potente. Confermate anche su questo modello le tre diverse modalità di guida, a cui corrispondono tre velocità massime (45-75-100 km/h). MQi GT EVO è dotato anche di un sistema di frenata elettronica rigenerativa (EBS).

Qualità tecnologica al giusto prezzo?

A livello tecnologico c’è quello che ci si aspetta da uno scooter elettrico moderno. Vale a dire un cruscotto smart a colori (qui dotato di tre diverse personalizzazioni), l’accensione senza chiave, il bloccasterzo antifurto elettrico e altre funzioni abilitate dall’immancabile connettività via smartphone. Grazie alla funzione App-Connected, infatti, è possibile ricevere informazioni sullo stato del veicolo e anche localizzarlo in ogni momento.

Commercializzato in quattro colorazioni (bianco, nero, grigio, arancione), MQi GT Evo si presenta a listino con un prezzo a partire da 4.999 euro. Poi, volendo, c’è l’Ecobonus per risparmiare un po’.

