NIU continua a crescere sul mercato italiano con l’apertura del nuovo flagship store in zona Sempione, a pochi passi dall’Arco della Pace

NIU con un nuovo punto vendita a Milano continua ad espandersi nel nostro Paese, dove conta ora più di 105 punti vendita tra store monomarca e multibrand. Il capoluogo lombardo diventa così il principale hub italiano per i due ruote elettrici NIU, con tre store dedicati e un network in continua crescita.

NIU sceglie un punto strategico per la mobilità elettrica milanese

Il nuovo NIU Store Milano Sempione, situato in Via Cesare Cesariano 10, si colloca in una zona particolarmente attiva dal punto di vista della mobilità urbana. La vicinanza con aree ad alto traffico e con percorsi ciclabili e scooter-friendly rende lo store un riferimento naturale per chi valuta un passaggio alla mobilità elettrica.

Con i suoi quasi 200 metri quadrati, lo store propone un ampio showroom dedicato a scooter, moto e monopattini NIU, affiancato da uno spazio tecnico per l’assistenza e da un servizio test ride, ormai fondamentale per avvicinare gli utenti ai due ruote elettrici. La possibilità di provare su strada i modelli rappresenta infatti uno dei principali fattori che spingono i clienti italiani alla transizione verso l’elettrico.

La collaborazione con Voltera rafforza la presenza NIU in città

La crescita del marchio nel capoluogo lombardo è sostenuta dalla partnership con Voltera, già responsabile di altri store cittadini. Come ha sottolineato Michael Castellano, Country Manager Italy, il nuovo store è il risultato di un percorso che, in soli 18 mesi, ha consolidato una rete e una comunità di utenti sempre più ampia.

Secondo Castellano, l’apertura in zona Arco della Pace conferma quanto sia forte la domanda locale di scooter elettrici, elemento che distingue Milano rispetto ad altre città italiane dove la mobilità elettrica procede con velocità più irregolare.

Un nuovo modo di vivere la città

Per Raffaele Papalia, Store Owner del nuovo NIU Store Milano Sempione, l’apertura rappresenta l’occasione per promuovere un approccio diverso allo spostamento urbano: più intelligente, più sostenibile, più accessibile. Proposte che trovano terreno fertile in una città che, pur tra difficoltà e dibattiti, rimane uno dei laboratori più avanzati in Italia sul tema della mobilità alternativa.

NIU e il network italiano in costante crescita

Con più di 105 store complessivi sul territorio nazionale — tra cui il recente flagship di Catania — NIU conferma un investimento significativo sull’Italia.