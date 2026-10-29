NIU e AICMOTO, un accordo di due anni per rafforzare la rete vendita elettrica

NIU Italia e AICMOTO annunciano una partnership biennale dedicata ai Flagship Store italiani, con un programma di confronto e strumenti per chi lavora ogni giorno nei punti vendita.

Incentivi, batterie, assistenza e consulenza al cliente: la crescita delle due ruote elettriche passa anche dai concessionari. Per chi valuta uno scooter elettrico, il concessionario è il luogo in cui cercare risposte concrete: quanta autonomia serve, come organizzare la ricarica, quali garanzie coprono la batteria e – ultimo, ma non certo per importanza – a chi rivolgersi per l’assistenza. È su questa relazione tra rete e clienti che punta l’accordo tra NIU Italia e AICMOTO, l’Associazione Italiana Concessionari Moto.

La collaborazione durerà due anni e coinvolgerà i Flagship Store italiani del marchio. L’obiettivo dichiarato è raccogliere l’esperienza dei concessionari e trasformarla in competenze, strumenti operativi e iniziative comuni per accompagnare lo sviluppo della mobilità elettrica.

Secondo i dati riportati da NIU, il marchio ha chiuso il 2025 con oltre 2.100 immatricolazioni, affermandosi come leader del mercato elettrico italiano. Con questa intesa, l’azienda intende affiancare allo sviluppo commerciale un percorso dedicato alla professionalità della rete.

Dai dubbi sugli incentivi all’organizzazione del punto vendita

Il programma toccherà temi che attraversano l’attività quotidiana di una concessionaria: aggiornamento su norme e incentivi, organizzazione dei processi, gestione d’impresa e condivisione delle pratiche più efficaci.

NIU porterà le proprie competenze su prodotto, tecnologia, mercato e sviluppo della rete. AICMOTO contribuirà sui temi trasversali alla gestione del concessionario, raccogliendo le esigenze degli operatori e aiutando a tradurle in iniziative condivise.

Per il cliente, il risultato atteso è un punto vendita più preparato ad accompagnare la scelta e l’utilizzo del mezzo elettrico, dalla prima richiesta di informazioni al servizio dopo l’acquisto.

Michael Castellano, Country Manager Italy di NIU, lega l’iniziativa alla crescita del marchio e alla qualità dell’esperienza offerta: “La qualità della rete è parte integrante di questo percorso: vogliamo continuare a crescere dedicando ancora più attenzione alla professionalità dei nostri Flagship Store e alla qualità dell’esperienza che offriamo ai clienti”.

Nel 2027 arriva l’Electric Dealer Lab

Una delle iniziative previste è l’Electric Dealer Lab, che nel corso del 2027 sarà integrato nei Dealer Meeting territoriali NIU.

Gli incontri serviranno a far emergere problemi ricorrenti, esperienze e soluzioni già sperimentate dai concessionari. Da questo confronto dovranno nascere strumenti e progetti utilizzabili dalla rete: un modo per dare continuità all’ascolto dei punti vendita e individuare le necessità sulle quali intervenire.

Raffaele Papalia: portare nell’associazione le esigenze dell’elettrico

Raffaele Papalia, delegato nazionale AICMOTO per lo Sviluppo della Mobilità Elettrica e l’Innovazione della Rete, è il riferimento associativo per raccogliere e portare al confronto le istanze della distribuzione elettrica italiana. Un ruolo di raccordo tra ciò che accade nei concessionari e le iniziative che l’associazione può sviluppare.

“Autonomia, ricarica, incentivi, batterie, assistenza e consulenza al cliente sono temi che il dealer affronta ogni giorno”, osserva Papalia. “Mettere a sistema queste esperienze significa costruire risposte concrete, replicabili e realmente utili per il punto vendita”.





Questo lavoro di ascolto trova già uno strumento nell’Help Desk Elettrico di AICMOTO, attraverso il quale i concessionari possono segnalare dubbi e casi concreti su vendita, assistenza, incentivi, batterie e usato. Le richieste servono anche a individuare esigenze comuni sulle quali costruire servizi e formazione. Il progetto sul sito AICMOTO.

La prima occasione pubblica per suggellare la collaborazione tra NIU e AICMOTO sarà EICMA 2026, con un incontro istituzionale tra i rappresentanti delle due realtà.

AICMOTO in breve

Cos’è AICMOTO? È l’Associazione Italiana Concessionari Moto che riunisce imprese della distribuzione di ciclomotori, motocicli, quadricicli, ricambi e accessori. Si propone di rappresentare gli associati, ascoltarne le esigenze e sviluppare servizi e collaborazioni, come indica lo statuto.

Per quanto riguarda la mobilità a zero emissioni, Raffaele Papalia è il delegato nazionale per lo Sviluppo della Mobilità Elettrica e l’Innovazione della Rete.

È il riferimento per raccogliere le istanze del mercato elettrico dalla rete e rappresentarle nell’associazione, traducendole in proposte, strumenti e occasioni di confronto.