NIU, apre un nuovo flagship store Roma

Un nuovo flagship store NIU apre a Roma in Via Britannia 70. “Un passo significativo per promuovere la mobilità elettrica in Italia”.

Dopo la creazione di NIU Italia, la scorsa primavera, il produttore di veicoli elettrici continua a radicarsi sul territorio. A Roma infatti aprirà un nuovo flagship store in Via Britannia 70. Un punto vendita monomarca che ribadisce la fiducia del colosso cinese nel nostro Paese. Quello nella capitale infatti è il quinto store brandizzato NIU e si aggiunge agli oltre 60 dealer sparsi in tutt’Italia. Il punto vendita di Roma, con i suoi 70 mq sarà la porta d’accesso al mondo NIU per scoprire i prodotti ed essere accompagnati nella scelta del veicolo più adatto dalle proprie esigenze. Ma non solo, in Via Britannia 70 si potrà anche ricevere assistenza ed effettuare test su strada.

“Siamo lieti di annunciare l’apertura del nuovo store NIU a Roma, città dove storia e innovazione si incontrano. Questo passo è significativo nel nostro cammino per promuovere la mobilità elettrica in Italia. Crediamo fermamente che i nostri veicoli elettrici possano rivoluzionare il modo in cui i cittadini si muovono, offrendo soluzioni di trasporto sostenibili” – ha dichiarato Michael Castellano – Country Manager Italy NIU.

“Siamo da sempre impegnati nella ricerca di soluzioni ecologiche e a buon mercato per migliorare la vita nella capitale, che riescano allo stesso tempo a regalare un’esperienza di guida piacevole ed unica nel suo genere, con l’obiettivo e l’augurio che questo possa essere solo l’inizio di questa rivoluzione che parte da Roma, e si espande in tutta Italia” – ha dichiarato Dario Antonini – Store Owner NIU Roma.

