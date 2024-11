Nissan travolta dalla crisi: 9mila licenziamenti e -20% di auto prodotte

La grande frenata del mercato automotive fa un’altra vittima illustre. Il gruppo giapponese Nissan ha annunciato di essere entrato ufficialmente in crisi. E ha comunicato al mercato un piano di licenziamenti, riduzione del numero di auto prodotte. Nonché interventi di carattere finanziario straordinari. In particolare, verrà ceduta una quota del 10% in Mitsubishi sul 34% complessivo.

Il calo delle vendite non colpisce soltanto il mercato europeo, dove il caso più eclatante è rappresentato da Volkswagen, che oltre a un piano di licenziamenti minaccia di chiudere per la prima volta nella sua storia una fabbrica in Germania.

Il gruppo Nissan, per uscire dalla crisi, metterà in vendita una quota del 10% di Mitsubishi Motor

In estremo oriente, la notizia del giorno riguarda Nissan. La terza casa automobilistica giapponese alle spalle di Toyota e Honda, ha annunciato un taglio di 9.000 posti di lavoro. Una cifra che corrisponde al 6,7% dei suoi 133.580 dipendenti a livello mondiale. Non solo, è prevista una riduzione di costi pari a 2,4 miliardi di euro.

Il che comporta una drastica riduzione della capacità produttiva nei suoi stabilimenti sempre a livello globale. Si tratta di un calo del 20%, a fronte “di un netto peggioramento delle vendite“. Il gruppo ha rivisto drasticamente al ribasso le stime sui ricavi e sull’utile operativo (-70%) per tutto il 2024, definendo la situazione come “grave“.

«Di fronte alla gravità della situazione, Nissan sta adottando misure urgenti per recuperare le sue prestazioni e creare un’azienda più reattiva e resiliente in grado di adattarsi rapidamente agli sviluppi del mercato“, ha affermato il gruppo in un comunicato stampa.

A sorpresa, Nissan ha dichiarato una perdita netta di 9,3 miliardi di yen (56 milioni di euro) nel trimestre luglio-settembre, contro l’utile netto di 49 miliardi di yen previsto dal mercato secondo il consensus di Bloomberg. Il fatturato trimestrale è sceso a 2.986 miliardi di yen (18 miliardi di euro), con un calo del 5% su base annua, ben sotto le aspettative degli analisti, mentre l’utile operativo è stato la metà di quanto previsto dai report delle banche d’affari..

Particolarmente pesante la frenata delle vendite negli Stati Uniti. Per il gruppo giapponese è un mercato quanto mai cruciale per il suo conto economico. Negli Usa ha venduto solo 212.000 unità nel periodo luglio-settembre, con calo del 2,3% su base annua.

Makoto Uchida, amministratore delegato della Nissan, darà l’esempio sui tagli: a partire da novembre, rinuncerà a metà del suo stipendio mensile.

Giovedì ha dichiarato in una conferenza stampa che la società non era riuscita a prevedere un aumento della domanda di auto ibride in particolare negli Stati Uniti. “Non avevamo previsto che le ibride sarebbero cresciute così rapidamente“, ha affermato. “Abbiamo iniziato a comprendere questa tendenza verso la fine dell’ultimo anno fiscale”.

