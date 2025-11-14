Immatricolazione : 01/2023

Nissan Qashqai e-Power del 2022 con 25 mila km. Prezzo…

Ecco l’annuncio che ci ha invito Alessandro, un lettore della provincia di Alessandria: “Cari amici di Vaielettrico, anche se non è una full electric ci sarebbe la possibilità di inserire questo annuncio? Vendo Nissan Qashqai e-Power Tekna immatricolata 01/2023 per passare ad una full electric. Ha 25.000 km, cerchi da 19 con doppio treno di gomme estive e invernali al 75%, colore Magnetic Blu con tetto nero a contrasto. L’allestimento Tekna prevede tra le altre cose: ADAS con guida assistita di livello 2, telecamere 360 gradi, head-up display, portellone motorizzato, regolazione elettrica a 6 vie sedile guida, sub-woofer … Disponibile a qualunque prova, il prezzo richiesto è di 29.900 euro (IVA esposta)“. Per qualsiasi informazione potete scrivere direttamente ad Alessandro all’indirizzo mail info@aladinoshop.it . A fine articolo la VIDEO-Prova della Qashqai e-Power, in cui spieghiamo come funziona questo tipo di auto.

Le ultime offerte (1) Peugeot e2008 del 2022

Ecco l’annuncio: “Nel farvi i complimenti per il vostro lavoro di divulgazione, vi invio di seguito i dati dell’auto che vorrei vendere, per passare ad una Tesla. Modello: Peugeot e2008 del 2022 versione full optional Allure. Mese/Anno immatricolazione: 11/2022. Km percorsi: :25.000. Condizioni: pari al nuovo. Gomme estive all’80%. Auto disponibile per prova in provincia di Pistoia.Prezzo richiesto: 18.500 euro. Allego foto“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail l.rattazzi@crabiz.it

Le ultime offerte (2) Model Y Dual Motor del 2022 con 79.500 km

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha inviato Renzo, un lettore vicentino: “Vendo Tesla Model Y, Long Range, dual motor, nera, cerchi da 20 pollici, gomme stradali 90%, termiche 50%. La macchina si presenta ineccellenti condizioni, disponibile per qualsiasi prova”. Il prezzo richiesto è di 29.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail renzo.dalfovo@gmail.com

Le ultime offerte (3) Model Y del 2022 con 28 mila km

Ecco il testo dell’annuncio: “Vendo Tesla Model Y Dual Motor acquistata agiugno 2022 con leasing a privato. Veicolo usato quasi esclusivamente in città. Pochi viaggi, come si vede anche dal chilometraggio molto basso, 28.300 km circa. Ulteriori foto o video verranno inviati a persone realmente interessate. Mai incidenti. Cedo attuale leasing che prevede una rata mensile di 404,03 euro (Iva esclusa) e rata finale di 22.899,26 euro (Iva esclusa) in scadenza nel mese di Giugno 2027. In vendita per 40.000 euro”. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail alessandropelle@hotmail.it

Le ultime offerte (4) Hyundai Kona del 2020 con 70 mila km Hyundai Kona del 2020 vendesi. Ecco il testo del breve annuncio: “VendoHyundai Kona Electric con batteria 64 kWh. Auto pari al nuovo, sempre tagliandata con garanzia ufficiale Hyundai fino a dicembre 2025 con garanzia residua di oltre 3 anni sulla batteria. Autonomia media di circa 450 km con una ricarica, un’occasione!!“. Il prezzo richiesto dal nostro lettore siciliano è di 16.500 euro. Per contatti si può scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail bon.ang@virgilio.it Le ultime offerte (5) Tesla Model 3 con 50mila km, del 2023 Ecco il testo dell’annuncio che ci ha inviato Glauco, un lettore romagnolo: “Vendo Tesla Model 3R modello 2022, immatricolata settembre 2023, ottimo stato, unico proprietario, 50.000 km circa. Completa di pneumatico di scorta + sacco gomma + accessori per sostituzione gomma (cric, chiavi, ecc.). Equipaggiata con tappetini originali Tesla in gomma, oltre a quelli in moquette, disponibile da subito. Vettura aziendale“. Il prezzo richiesto è di 27.500 euro. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mailcappelliengineering@tiscali.it Vuoi vendere la tua auto (o moto o scooter) elettrica? Scrivi a info@vaielettrico.it Le ultime offerte (6) Tesla Model 3 RWD Highland del 2021 con 106 mila km Ecco il testo dell’annuncio inviato dal lettore veneziano: “Vendo Tesla Model 3 RWD Highland. Bianco perla, immatricolata l’ 11/2023 con 106.000 km. Finestrini oscurati carrozzeria in buone condizioni, interni leggera usura sedile posto guida. Batteria in ottime condizioni, al 100% segna 421 km rispetto a 437 km appena acquistata. Garanzia motore e batteria fino al 27/11/2031 o 160.000 km. Ottima auto. Prezzo di vendita 27.500 euro, Iva esposta. Disponibile dalla 2/3 settimana di dicembre 2025“. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail veneziaexpress@gmail.com . Le ultime offerte (7) Volvo XC40 del 2021 con 66.500 km “Vendo VOLVO XC40 R-Design Recharge Twin, elettrica da408 Cv totali. Auto in ottime condizioni, qualità Volvo con prestazioni da super sportiva. Vendo per sostituzione con auto elettrica più grande. Tagliandata Volvo, ricaricata principalmente con la colonnina di casa. La garanzia della batteria scade nel 2029. Viene consegnata con tagliando appena effettuato. Set di gomme invernali. La richiesta è di 25.000 iva inclusa“. Per contatti ci si può rivolgere direttamente al venditore all’indirizzo mail info@morandipitture.it Come funziona la Qashqai e-Power, “l’elettrica senza la spina?”: guarda la VIDEO-PROVA

