Nissan Micra elettrica si svela: prezzi a partire da 29.500 euro

Ecco i prezzi della nuova Nissan Micra 100% elettrica. Si parte da 29.500 euro con batteria da 40 kWh, che potranno diventare 18.500 sfruttando a pieno i futuri incentivi statali. Potevamo aspettarci qualcosa di più aggressivo. Cosa ne pensate?

Tre versioni, garanzia di 10 anni e 200 mila km

Giunta alla sesta generazione, finalmente in versione 100% elettrica, la vettura simbolo di Nissan arriva in Italia con batteria da 40 o 52 kWh, tre allestimenti, 11 combinazioni di colore e tante opzioni per equipaggiamenti esterni, interni e tecnologie di bordo. L’autonomia arriva fino a 416 km con batteria da 52 kWh e fino a 317 km con batteria da 40 kWh. Interessante la garanzia estesa a 10 anni e 200.000 km offerta da Nissan More, il nuovo programma di garanzia gratuito che si attiva e si rinnova a ogni tagliando di manutenzione eseguito presso la rete Nissan. E’ un programma assicurativo soggetto a esclusioni.

Le tre versioni sono Engage, Advance, Evolve. Nella tabella qui sotto i diversi prezzi con le due taglie di batteria e il prezzo con incentivo:

Cinque colori per gli esterni che insieme all’opzione di tetto nero danno vita a 11 diverse combinazioni. I cerchi da 18 pollici sono disponibili in tre diverse opzioni a seconda dell’allestimento: copricerchi Active, cerchi in lega Iconic e Sport.

Tutte le informazioni fondamentali sulla vettura e sulla guida sono accessibili tramite un quadro strumenti configurabile ad alta risoluzione da 10,1 pollici. Un ulteriore display touchscreen da 10,1 pollici, situato al centro della plancia e leggermente orientato verso il conducente, gestisce le funzioni di navigazione, audio e telefono. Il rivestimento dei sedili, che cambia in funzione dell’allestimento, è offerto nelle tre diverse finiture: Modern, Audacious e Chill. L’illuminazione ambientale dell’abitacolo è disponibile in 48 colori diversi.

Queste le misure: 4 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 2,54 metri di passo. Il bagagliaio misura 326 litri estendibile fino a 1106 litri, grazie ai sedili posteriori abbattibili in modalità 40/60.

Cresce anche l’autonomia nell’omologazione WLTP

Durante il processo di omologazione Nissan Micra ha confermato al rialzo l’autonomia nel ciclo WLTP: con batteria da 52 kWh arriva fino a 416 km (+8 km rispetto alla stima iniziale) e con batteria da 40 kWh arriva fino a 317 km (+7 km rispetto alle stime iniziali).

La potenza di ricarica in CC è di 100 kW per la batteria da 52 kWh e 80 kW per la batteria da 40 kWh. I tempi di ricarica da dal 15% all’80% sono di 30 minuti. Entrambe le batterie sono dotate di pompa di calore e di una funzione di riscaldamento e raffreddamento, per aumentare l’efficienza di ricarica.

Se la destinazione impostata sul navigatore prevede una percorrenza superiore all’autonomia disponibile, il sistema Intelligent Route Planner di MICRA propone le stazioni di ricarica lungo il percorso, tenendo conto dell’autonomia residua, del consumo medio e pre-condiziona la batteria per ottimizzare la velocità di ricarica.

Il peso è di 1.400 kg , che salgono a 1.524 kg con l’opzione batteria più grande. Il pacco batterie è posizionato nella parte più bassa della piattaforma EV, le sospensioni anteriori sono a montanti indipendenti con ammortizzatori passivi e le sospensioni posteriori multilink – configurazione tipica dei veicoli di segmento superiore.

Tramite un comando al volante, il guidatore può scegliere una delle tre modalità di guida comfort, sport ed eco che offrono diverse combinazioni programmate di potenza, coppia, risposta dell’acceleratore, taratura dello sterzo, illuminazione ambientale, colore del quadro strumenti e informazioni su questo visualizzate. Anche la nuova MICRA è equipaggiata con la tecnologia Nissan e-Pedal, che permette di accelerare e rallentare la vettura, fino ad arrestarla, usando un solo pedale.

Infotainment, connettività e sicurezza al top

La nuova MICRA ha la suite di Google integrata e che comprende Google Maps, Google Assistant e Google Play. Tramite l’app NissanConnect Services sullo smartphone da remoto, è possibile verificare lo stato di carica della batteria, la posizione dell’auto, la cronologia delle ricariche, gestire la temperatura dell’abitacolo e il programma di ricarica.

La nuova MICRA è anche dotata della tecnologia V2L (Vehicle-to-Load) per alimentare dispositivi esterni, come altoparlanti, ventilatori o aspirapolvere.

Come tutta la gamma Nissan, anche la nuova MICRA ha una ricca dotazione di tecnologie per la sicurezza, tra cui il ProPilot Assist, che comprende l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control adattivo e la frenata di emergenza. I sistemi di sicurezza disponibili sono la frenata di emergenza automatica, il sistema di avviso abbandono involontario della corsia, il sistema di monitoraggio del conducente, il sistema di avviso e intervento angolo cieco, la frenata posteriore di emergenza automatica, il sistema di allerta oggetti in movimento nella zona posteriore, il sistema di allerta uscita sicura dei passeggeri.