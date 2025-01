Anno: 2024 Km: 5.500

Stato Batteria: 99%

Luogo: Jesi (Ancona) Prezzo: 18.900 euro Nissan Leaf del 2024 con solo 5.500 km vendesi. La propone Enrico, da Jesi. Per i vostri annunci scrivete alla mail info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ oppure sul sito Usato.Vaielettrico.it

Nissan Leaf del 2024 con solo 5.500 km a 18.900 euro

Ecco l’offerta di Enrico: “Propongo Nissan N connect 40 kWh del 2024 con 5.500 km a 18.900 euro Iva compresa. L’auto è in perfette condizioni. Vendo solo perché mia moglie, che adesso è diventata più sicura ed esperta di auto elettriche, preferisce avere più autonomia per andare anche fuori regione, L’auto è al 99% di stato della batteria certificato. Ha una autonomia di circa 280 km nelle mezze stagioni e con riscaldamento o aria condizionata accesi intorno ai 250/260 km in città e strade extraurbane. Carica batteria da 6.6 kW 230 V. Carica batteria rapida CHAdeMO 50 kw corrente continua. Cavo di ricarica domestica Modo2 Schuko/T2 da 2 – 3 kW-230 V. Cavo di ricarica Modo3 T2/T2 (Mennekes) 32 A per ricarica fino a 6 kW 230 V. Disponibile a qualsiasi prova. L’auto è super accessoriata, sono disponibie a fornire la descrizione di tutte le caratteristiche, gli optional e gli accessori”. Contatti: enrico.cappanera50@gmail.com , telefono +39 3356044771

